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|КазЦентризбирком аннулировал аккредитацию наблюдателей от Организации тюркских государств. Гадят в урны?
11:27 08.11.2022
ЦИК РК отозвала аккредитацию наблюдателей от Организации тюркских государств
Решением Центральной избирательной комиссии отозвана аккредитация двух международных наблюдателей за внеочередными выборами президента РК в составе делегации Организации тюркских государств, передает корреспондент Zakon.kz.
Как уточнили в Центризбиркоме, аккредитация наблюдателя иностранного государства или международной организации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК" может быть отозвана ЦИК по представлению МИД на основании заявления иностранного государства или международной организации.
5 ноября в ЦИК поступило представление МИД, согласно которому необходимо внести соответствующие изменения в состав делегации Организации тюркских государств, аккредитованной на внеочередные выборы президента РК. Данное представление основано на поступившем по дипломатическим каналам обращении ОТГ об изменении в составе делегации данной организации.
Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман
ЦИК принято постановление об отзыве аккредитации двух международных наблюдателей.
Также Центризбиркомом аккредитованы для наблюдения за внеочередными президентскими выборами еще 134 наблюдателя от четырех международных организаций и 14 иностранных государств. Из них 55 – от СНГ, 34 – от Межпарламентской ассамблеи СНГ, 19 – в составе миссии ШОС и два наблюдателя от Организации тюркских государств. От иностранных государств – 24 наблюдателя.
Таким образом, с момента открытия 22 сентября института международного наблюдения за внеочередными выборами президента РК Центральной избирательной комиссией аккредитован 271 наблюдатель, с учетом отзыва двух наблюдателей от ОТГ.
Нургуль Жигер