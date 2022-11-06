В Казахстане изменят правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание

11:31 08.11.2022

правила выдачи РВП изменят в Казахстане Фото: пресс-служба ДП СКО

Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение о том, что принимающее лицо (как физическое, так и юридическое), ходатайствующее о приглашении иммигрантов в РК для временного проживания, либо предоставляющее место для их проживания, должно иметь код РКА – уникальный код адреса объекта недвижимости, генерируемый ИС "Адресный регистр".



Предусматривается, что в отношении жертв торговли людьми принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.



В отношении лиц, ищущих убежище, принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП также оформляется на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.



При этом иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в РК, на основании заявки о принятии документов и согласия владельца жильца оформляется РВП на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более 90 календарных дней.



В отношении иммигрантов, прибывших по служебным делам, принимающей стороной являются государственные органы. РВП оформляется на срок, указанный в ходатайстве, но не более одного года с правом продления.



Иммигрантам, прибывшим по гуманитарным целям (волонтеры), РВП выдается на основании ходатайства местных исполнительных органов, на 90 дней с правом продления.



Для получения госуслуги РВП принимающая сторона обращается в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства РВП.



Указывается, что если заявитель не является собственником жилья, предоставляемого иммигранту для его временного проживания, то необходимо физическое присутствие владельца предоставляемой недвижимости или его нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта.



При этом сотрудник, принявший документы, обязан провести:



проверку по информационным системам принадлежности жилища заявителю или доверителю;



проверку количества действующих РВП, выданных работодателю на основании трудовых договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 ноября.



Лариса Черненко