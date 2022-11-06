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|Беглый кыргызский премьер Усенов запускает новые производства в Беларуси
11:47 08.11.2022
Александр Лукашенко и Данияр Усенов запустили производство в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальную биотехнологическую корпорацию в Пуховичском районе, которую возглавляет Даниил Урицкий (так сейчас именует себя Данияр Усенов).
Лукашенко 4 ноября приехал на церемонию официального запуска производства комбикормов и аминокислот.
"Символическую кнопку пуска вместе с главой государства нажали первый вице-премьер Николай Снопков, помощник президента Александр Косинец, посол Китая в РБ Се Сяоюн и генеральный директор БНБК Даниил Урицкий", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Урицкий доложил белорусскому лидеру, что строительство производства началось в 2019 году и, несмотря на пандемию, китайская сторона не останавливала финансирование работ.
По итогам мероприятия Урицкий от лица компании подарил Лукашенко эксклюзивный обеденный стол на несколько персон. Стол и стулья к нему изготовлены из дерева в классическом стиле.
Последний премьер-министр Курманбека Бакиева лишился должности в ходе Апрельской народной революции. Правительство Данияр Усенов возглавлял всего 3,5 месяца. Он заочно осужден по делу об апрельских событиях, живет в Беларуси под именем Даниила Тимуровича Урицкого и занимается бизнесом.