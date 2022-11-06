Победа демократов убьет Америку, - Washington Times

12:02 08.11.2022

The Washington Times: в США увидели свою "погибель" в победе демократов на выборах



Сегодня столкнутся две Америки. Одна предлагает жизнь в энергонезависимой и патриотичной стране, другая – жизнь в темноте с детьми неопределенного пола и нелегальными мигрантами, пишет WT. Выборы покажут, куда движутся США – к выздоровлению или к гибели, за которую радеют демократы.

Дон Федер



В этом году в бюллетенях встретятся две в корне разные Америки. Избиратели расскажут, в какой из них хотят жить.

Одна Америка энергонезависима. В другой мы окажемся во власти шатких режимов - это им решать, поедут ли наши машины, заработают ли наши заводы, и будут ли гореть наши фонари.

Одна Америка считает, что в ответ на энергетический кризис надо бурить и копать. Другая хочет, чтобы мы ежились в темноте и топали на работу пешком во имя зеленой повестки.



В одной Америке соблюдаются иммиграционные законы, потому что, как учил президент Рональд Рейган, страны без границ не бывает. В другой через наши южные рубежи течет постоянный поток нелегалов - преступников, террористов, женщин и детей, которых продают в рабство, - а также смертельные наркотики. В 2022 финансовом году на границе остановили 2,4 миллиона человек. Однако большинство не отправили домой, а переписали и впустили как ни в чем ни бывало. Не в силах убедить избирателей в своей полезности, демократы попросту импортируют новый электорат.



Одна Америка - это нация под Богом, как завещали отцы-основатели. В другой правительство считает религию ядом. В ходе президентской кампании 2020 года президент Байден даже не смог себя заставить верно процитировать Декларацию независимости и вместо "наделенных Творцом неотъемлемыми правами" брякнул: "Все мужчины и женщины созданы этим, ну вы знаете". А в Клятве верности флагу США, должно быть, говорится: "Одна нация под этим, как его там".

Одна Америка гонит прочь иллюзии о женщинах в якобы мужском теле, считает, что мальчикам в дамских уборных не место, и не карает за "не те" местоимения. Другая хочет, чтобы государственная медицина платила за хирургические и гормональные вмешательства в детские тела, чтобы они хотя бы внешне походили на противоположный пол. Одна Америка верит в биологию, а другая - в фантастику.



Одна Америка защищает невинные жизни. В другой полностью сформировавшегося ребенка можно уничтожить всего за несколько мгновений до рождения. Закон об охране женского здоровья женщин от 2022 года с подачи демократов закрепит право на аборт по малейшему требованию на федеральном уровне.

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В одной Америке военные понимают, что их долг - защищать страну. В другой они считают своим долгом социальную инженерию, празднование "Месяца гордости" и пропаганду критической расовой теории. Если мы когда-нибудь затеем войнушку с ЛГБТ-клубом университета Слиппери Рок в Пенсильвании, то будем в отличной форме.

В одной Америке высшая ценность - это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию.

Одна Америка понимает, что за все приходится платить. Другая - что лучший способ бороться с инфляцией из-за триллионных трат (сегодня она в районе 8%) - это потратить еще триллионы.

В одной Америке студенты идут в колледжи за знаниями. В другой - устраивают беспорядки, насаждают цензуру и борьбу с инакомыслием, а по окончании учебы устраиваются мелкими клерками в Walmart.

В одной Америке правительство понимает, что его главная обязанность - защищать невинных. В другой пассажиров метро толкают на рельсы просто так, прокуроры скорее завалят улицы трупами, чем упрячут закоренелых преступников за решетку, а уровень убийств – высочайший за четверть века.



В одной Америке о бездомных заботятся, но не балуют. В другом города усеяны палаточными лагерями бомжей и превратились в рассадники преступности, болезней и наркомании. А верхом сострадания считается позволить бродягам испражняться на улицах.

В одной Америке патриотизм считается добродетелью. В другой актеры и спортсмены выстраиваются в очередь, чтобы оплевать свою родину. Считается, что это "круто" - пока не угодишь в российскую тюрьму.



В основе этих выборов лежит конфликт мировоззрений. Одна сторона руководствуется конституцией, рыночной экономикой и иудео-христианской этикой, другая - социализмом, культурным марксизмом и неоязычеством.



Эти выборы решат, куда мы двинемся: к выздоровлению или к гибели. И именно за нее радеют демократы. А бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама стоят в сторонке и нашептывают нам, будто преступность, инфляция и нелегальная иммиграция - это "республиканские" темы для разговора.