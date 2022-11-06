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Энергетическая катастрофа США неизбежна, - Стив Форбс
12:09 08.11.2022

Грозящая нам энергетическая катастрофа уже на подходе
Forbes: возобновляемые источники энергии не cмогут заменить нефть и газ

Относительно теплая для ноября погода, увеличение производства энергии и ее экономия внушают надежды, что США и Европа смогут не слишком болезненно пережить зиму, пишет Forbes. Однако в случае наступления холодов все может измениться, предупреждает автор статьи.

Стив Форбс (Steve Forbes)

Добыча нефти и газа была сокращена, в то время как триллионы долларов были потрачены на возобновляемые источники энергии. Но эти альтернативные источники энергии не могут даже в незначительной степени удовлетворить наши потребности. У нас серьезные энергетические проблемы.
В этом выпуске программы "Что будет дальше" (What’s Ahead) автор и ведущий говорит о том, почему нам необходимы новые масштабные инвестиции в нефтегазовую промышленность, и что нужно сделать, чтобы это стало возможным.

"Теплая погода и сокращение потребления энергии из-за замедления экономики способны лишь временно скрыть надвигающуюся энергетическую катастрофу.
Здравствуйте, я - Стив Форбс, и вы смотрите программу What’s Ahead, из которой вы можете получить информацию, необходимую для того, чтобы лучше ориентироваться в наши неспокойные времена.
Некоторые из последних новостей обнадеживают. Благодаря теплой для этого времени года погоде, увеличению добычи и некоторой экономии производители в США и Европе могут пережить зиму без серьезного дефицита для домашних хозяйств или слишком большого ущерба для энергоемких производств. Хранилища природного газа переполнены. У берегов Европы стоят танкеры с природным газом. Цены на природный газ в США снизились по сравнению с летними максимумами на 40%.

Но не следует тешить себя иллюзиями, что у нас нет серьезных энергетических проблем, поскольку с наступлением плохой погоды эти запасы быстро закончатся, особенно на северо-востоке США.
В последние годы инвестиции расширяются, а добыча нефти и газа сократилась примерно на 70%. Более того, скоро начнется дефицит дизельного топлива.

Правительство, подстрекаемое защитниками окружающей среды, пересматривает правила, чтобы ограничить разработку месторождений и использование ископаемого топлива. Оно в огромных масштабах субсидируют разработку возобновляемых источников энергии, в первую очередь строительство ветряных мельниц и установку солнечных панелей. К атакам присоединяются финансовые учреждения и пенсионные фонды. Сотни банков по всему миру пообещали постепенно отказаться от финансирования добычи ископаемого топлива.
Известный эксперт в области технологий и энергетики Марк Миллс справедливо отмечает, что по целому ряду причин, в первую очередь, экологическим и финансовым, возобновляемые источники энергии не могут даже в незначительной степени заменить нефть и газ.
За последние 20 лет на альтернативные источники энергии было потрачено пять триллионов долларов. При этом глобальная доля углеводородов в энергетике сократилась с 86% до 84%, то есть, всего на 2%. Во всем мире за счет нефти обеспечивается энергией транспортировка 95% продуктов и людей.
Миллс отметил, что добыча из существующих скважин ежегодно сокращается примерно на 6%. Для будущего экономического роста, особенно в области высоких технологий, необходимы масштабные инвестиции в добычу нефти газа. И для получения такого рода инвестиций требуется принятие правовых гарантий, чтобы инвесторам энергетических компаний не нужно было опасаться, что у них выбьют почву из-под ног, поскольку значительное увеличение производства требует долгосрочных обязательств.

Безрассудство нынешнего подхода воплощается в том, что президент Байден, лишь только вступив в должность, запретил строительство нефтепровода Keystone XL, работа над которым уже началась. Если бы строительство было завершено, он обеспечил бы почти такое же количество нефти, какое мы сейчас получаем от ОПЕК. Более того, препятствием для долгосрочных инвестиций станут и недавние нападки президента на нефтегазовую отрасль, учитывая, что он угрожал ввести налог на сверхприбыль.

Теперь, к счастью, если республиканцы получат контроль над конгрессом, они вполне могут принять разрешительный законопроект, который устранит безрассудные запреты Байдена на сдачу в аренду федеральных земель, разведку и разработку на них месторождений нефти и газа. Такой законопроект также должен позволить немного увеличить площади, отводимые для бурения на шельфе.
Американцы в подавляющем большинстве выступают за увеличение добычи энергоносителей, и в немалой степени из-за того, что это позволит значительно сократить их расходы на энергию.
Для того чтобы это поняла Европа, наверное, потребуется немного больше времени. Хотя многие страны сейчас признают, что природный газ является экологически чистым топливом, и до Германии, возможно, дойдет, что лучше увеличить добычу природного газа, чем прибегать - как это происходит сейчас - к повторному открытию предприятий по добыче бурого угля, в значительной степени загрязняющих окружающую среду.
Я - Стив Форбс, спасибо за внимание".

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667898540


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