В Узбекистане возрождают вытрезвители

13:37 08.11.2022

Вторник, 08 Ноя 2022,



До конца года планируется создать 114 такого рода заведений, в последующие два года – еще 20

Правительство Узбекистана утвердило "Положение о порядке оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", передает Фергана.



Согласно "Положению", в составе районных и городских медицинских объединений создаются межрайонные пункты оказания медицинской помощи пьяным людям на десять койко-мест. Пункты будут охранять сотрудники Национальной гвардии.



Граждане доставляются в вытрезвитель в случае их соответствия следующим критериям:



неспособность человека совершать целенаправленные действия или самостоятельно передвигаться (лежит или сидит в одном месте);

сонливость, трудности с пробуждением;

неспособность самостоятельно стоять в вертикальном положении;

речь человека состоит из расплывчатых, непонятных, не связанных между собой длинных протяжных слов (гул);

человек не в состоянии точно отвечать на вопросы, не понимает, где находится.

Соответствующих этим критериям граждан сотрудники органов внутренних дел будут выявлять на улицах, площадях, вокзалах, парках и в других общественных местах. Подходящих кандидатов в клиенты вытрезвителя доставят в пункты оказания медицинской помощи. Если клиент проведет в пункте не более 12 часов, сотрудники учреждения составят акт о его пребывании. Если свыше 12 часов, могут завести историю болезни.



Выписка клиентов в ночное время (с 23:00 до 06:00) или в холодное время года производится под наблюдением их родственников.



До конца года в Узбекистане планируется создать 114 такого рода вытрезвителей, в последующие два года – еще 20.