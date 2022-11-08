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В Узбекистане возрождают вытрезвители
13:37 08.11.2022

Вторник, 08 Ноя 2022,

До конца года планируется создать 114 такого рода заведений, в последующие два года – еще 20
Правительство Узбекистана утвердило "Положение о порядке оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", передает Фергана.

Согласно "Положению", в составе районных и городских медицинских объединений создаются межрайонные пункты оказания медицинской помощи пьяным людям на десять койко-мест. Пункты будут охранять сотрудники Национальной гвардии.

Граждане доставляются в вытрезвитель в случае их соответствия следующим критериям:

неспособность человека совершать целенаправленные действия или самостоятельно передвигаться (лежит или сидит в одном месте);
сонливость, трудности с пробуждением;
неспособность самостоятельно стоять в вертикальном положении;
речь человека состоит из расплывчатых, непонятных, не связанных между собой длинных протяжных слов (гул);
человек не в состоянии точно отвечать на вопросы, не понимает, где находится.
Соответствующих этим критериям граждан сотрудники органов внутренних дел будут выявлять на улицах, площадях, вокзалах, парках и в других общественных местах. Подходящих кандидатов в клиенты вытрезвителя доставят в пункты оказания медицинской помощи. Если клиент проведет в пункте не более 12 часов, сотрудники учреждения составят акт о его пребывании. Если свыше 12 часов, могут завести историю болезни.

Выписка клиентов в ночное время (с 23:00 до 06:00) или в холодное время года производится под наблюдением их родственников.

До конца года в Узбекистане планируется создать 114 такого рода вытрезвителей, в последующие два года – еще 20.

Источник - ratel.kz
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