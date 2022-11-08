Готов ли Казахстан к ядерной войне с НАТО на стороне России?

13:39 08.11.2022

ТИМУР СЕЙТМУРАТОВ

Вторник, 08 Ноя 2022,



В США крайне настороженно относятся к вопросу вероятного ядерного удара

К вопросу о том, как Вашингтон якобы не воспринимает серьезно ядерные угрозы России. Воспринимает. Серьезно и ответственно.



Никто не хотел умирать: как американские интеллектуалы ищут варианты деэскалации российско-украинского конфликта

За три дня после публикации заметки "Никто не хотел умирать", в которой были приведены мнения авторитетных американских интеллектуалов о возможных вариантах замораживания конфликта в Украине ради недопущения его перерастания в прямое ядерное столкновение США и России, в американской прессе вышла целая серия новых статей на данную тему.



Могу свидетельствовать, в США крайне настороженно относятся к вопросу вероятного ядерного удара. Почти 70% американцев, опрошенных Американской психологической ассоциацией, заявили, что они "обеспокоены тем, что конфликт в Украине приведет к ядерной войне, а также высказали опасение, что мы находимся на начальных этапах Третьей мировой войны".



Интересная деталь, почти похожий уровень обеспокоенности ядерной войной (чуть выше 80%) отмечался в Америке во время Карибского кризиса 1962 года, когда США и СССР оказались на грани обмена ядерными ударами.



Еще 7 октября в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств, организованном членами Демократической партии США, президент БАЙДЕН сказал, что достаточно хорошо знает российского президента ПУТИНА, чтобы утверждать, что тот "не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного, биологического или химического оружия".



"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен КЕННЕДИ и кубинского ракетного кризиса", - добавил Байден и предположил, что угроза со стороны Путина реальна, поскольку "его вооруженные силы, можно сказать, серьезно теряют позиции".



"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все и дальше будет развиваться в том же направлении", - цитирует президента США агентство Рейтер.



2 ноября представитель Совета национальной безопасности США Джим КИРБИ заявил, что администрация США испытывает растущую обеспокоенность возможностью применения Россией ядерного оружия в войне против Украины. "Мы следим за происходящим с максимальным вниманием", - добавил он.



Не ради алармизма замечу: ядерное столкновение даже регионального уровня коснется ВСЕЙ планеты. Отсидеться нигде не получится. Согласно исследованию, опубликованному под руководством Ратгерского университета, около двух третей населения мира может умереть от голода в случае ядерной войны между Россией и США.



Ядерный конфликт приведет к "катастрофическим" перебоям в поставках продовольствия, поскольку сажа и пепел, блокирующие солнечный свет, убьют посевы по всему миру, пишут исследователи в рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале Nature Food.



Даже ядерная война меньшего масштаба уничтожит запасы продовольствия, сократит мировое производство на 7 процентов в течение пяти лет и убьет до 2,5 млрд человек.



Я уже не говорю о неизбежном втягивании в войну новых участников. НАТО на стороне США и членов ОДКБ на стороне России, которая, в случае применения ядерного заряда против Украины, подвергнется прямой массированной атаке сил североатлантического альянса, что приведет в действие статью 3 главы 2 устава Организации договора о коллективной безопасности. Готов ли Казахстан и граждане страны к подобному повороту событий?



Во избежание глобального ядерного пожара, способного испепелить всю планету, ответственные политики, отдающие себе отчет, что жизнь - не компьютерная игра с возможностью перезагрузки, ищут пути коммуникаций для сдерживания ситуации от бесконтрольной эскалации.



The Wall Street Journal сообщает:



Что нужно помнить о ядерной доктрине России

Высокопоставленный чиновник Белого дома участвовал в тайных переговорах с высокопоставленными помощниками Путина.



Джейк САЛЛИВАН провел конфиденциальные беседы с российскими коллегами на фоне опасений по поводу эскалации и ядерных угроз.



Главный советник президента Байдена по национальной безопасности в последние месяцы провел конфиденциальные беседы с высшими помощниками президента России Владимира Путина, пытаясь снизить риск более широкого конфликта вокруг Украины и предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения. - заявили официальные лица WSJ.



Официальные лица заявили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан контактировал с Юрием УШАКОВЫМ, советником Путина по внешней политике. Г-н Салливан также говорил со своим непосредственным контрпартнером Николаем ПАТРУШЕВЫМ.



Белый дом ранее заявлял, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения взаимных интересов национальной безопасности, особенно после того, как Путин предупредил об использовании ядерного оружия.



Источник: страница Тимура Сейтмуратова в Facebook. Публикуется с разрешения автора.