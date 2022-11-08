 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США готовят к власти над Украиной пиночета-женолюба генерала Залужного
13:49 08.11.2022

Украина все: США готовят к власти "пиночета" Залужного
Что стоит за информационной кампанией на Западе о возможном "мирняке" между Москвой и Киевом
Александр Ситников

В бандерштате грандиозный скандал. Бравый атаман Залужный не воюет, как все захисники незалежностi с "орками", а развлекается с гарными дивчинами, причем строго за натовские деньги. Об этом стало известно после того, как хакерами был взломан Instagram* главкома ВСУ, после чего в Сеть попала его переписка с молоденькими украинками.

Ладно, если бы "херой України" просто кокетничал, но он подарил секретарше новенький Мицубиси L-200. С чего бы, интересуются ВСУшники, сидящие по уши в грязи под ударами русской арты? Причем, судя по взломанному чату, Залужный имеет целый гарем в разных городах. Вдобавок, вместо того, чтобы корпеть над военными картами, он "защищал" своих дам от "обидчиков".

"Все это в контексте звания Залужного - очень нехорошая история", - рубят правду-матку некоторые укро-эксперты, особенно на фоне политических разборок в США о военной помощи киевской хунте. Пошли слухи, что Зеленский будто бы приказал своему пулу ЛОМов (лидеров общественного мнения) и админам якобы независимых телеграм-каналов перебить зашквар секс-скандала любой ценой.

Однако не все так просто. Не секрет, что Залужный не только развлекался с девушками, но и создал свою медийную команду. Один из подконтрольных атаману пабликов наехал на Зеленского четырьмя колесами: "Кто главный бенефициар взлома страницы? Если думаете, что Кремль, то ошибаетесь. Корни этой истории тянутся из ОП, где давно точат зуб на Залужного, набирающего популярность не только на Украине, но и на Западе".

При более внимательном взгляде на секс-скандал становится ясно, что американцам, как главным кукловодам неньки, прямо сейчас невыгодна история с русскими хакерами. Им куда важнее оказать давление на "офисных" (функционеров ОП), поскольку Зеленский возомнил себя пупом земли и ведет себя слишком строптиво в ряде принципиальных для США вопросов. Еще раз уточним, такова точка зрения очень многих укро-правдорубов.

В частности, один известный в неньке интернет-ресурс, за которым выглядывают "ослиные" уши Демпартии США, выдал следующую информацию: "Именно поэтому (с целью дискредитировать генерала-атамана) по щелчку пальцев того же Ермака (руководителя ОП) пароли от Instagram Залужного были слиты третьим лицам, чтобы нанести репутационный удар по светлому образу главкома ВСУ, а то и вовсе привести к смене военачальника по внезапно вскрывшимся фактам кумовства и превышения им своих полномочий".

Ситуация интересна тем, что янки не отреагировали на военный секс-скандал, хотя Зеленский ждал отмашки от Байдена, чтобы хлопнуть главкома. По мнению еще одного популярного укро-эксперта, вхожего в политическое закулисье бандерштата, США слишком вложились в Залужного, чтобы слить его из-за такой мелочи, как гульки с подчиненными девушками.

Конечно, еще рано делать выводы, но если генерал-атаман выйдет сухим из воды, "быть ему украинским Пиночетом". Между тем закрытые опросы общественного мнения в незалежной показывают падение рейтинга Зеленского на фоне надвигающегося энергетического и продовольственного апокалипсиса.

Если же покопаться в аналитике крупнейших мозговых центров США, включая набивший оскомину Институт изучения войны, то нынешняя ситуация в бандерштате однозначно свидетельствует о скором разгроме ВСУ.

Да, внешне этого пока не видать. Напротив, укровермахт атакует наши войска и на ряде направлений имеет многократное преимущество в живой силе и огневой мощи, но в тылу начались неуправляемые процессы. Кому, как не янки, знать, что даже самые крепкие тресты лопаются изнутри. Кстати, об этом еще писал легендарный американский писатель О`Генри.

Буквально на днях Верховная Рада Украины в турборежиме приняла госбюджет на 2023 год. В нем денег нет ни на что вообще, кроме армии. Все поступления, в том числе внешние займы и гранты, планируют потратить на военные нужды. А людям показали большую фигу, типа, бегите в Европу - пускай она вас кормит.

Как пишут укро-экономисты, знакомые с этой темой, с нового года на Украине де-факто отменяются жилищно-коммунальные субсидии, хотя 90% громадян не в состоянии оплачивать коммуналку даже сейчас. Короче, любая социальная помощь малоимущим, которых большинство на Украине, уже не является защищенной статьей бюджета, а относится к пустым декларациям.

"Не менее печально обстоят дела и с заработными платами бюджетникам и пенсиями пенсионерам - эти деньги предстоит получить из средств Европейского Союза. Для этих выплат в следующем году Украине потребуется 18 миллиардов евро, и еврочиновники еще должны решить, каким образом эти деньги должны поступать без задержек и перебоев, разработав механизм этих выплат", - поясняет известный в неньке блогер.

Но премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что кабмин бандерштата уже сегодня не в состоянии платить ни зарплаты, ни пенсии. Не просто так неожиданно вылез на политическую сцену Арсен Аваков, экс-министр МВД, и сделал антипрезидентское заявление о том, что эмиссия гривны катастрофически угрожает курсу и приводит к обесцениванию зарплат и пенсий. Кроме того, по его словам, "коррупция в коридорах власти достигла небывалых масштабов, придет время, и многие схемы всплывут".

А тем временем супермаркеты в Киеве в очередной раз подняли цены на продукты питания, заранее предупредив громадян, что это далеко не последнее подорожание товаров в этом году. Бросается в глаза наиболее быстрый рост цен на макаронные изделия и хлеб, что компрометирует "зерновую сделку" Зеленского.

Чтобы картина была понятнее, сообщим, что укро-ритейл уведомил громадян, что до конца года продовольственная корзина подорожает еще на 38−39%, хотя всем понятно, что цифры будут куда страшнее. Для примера: сейчас украинские яйца стоят уже 80 гривен за десяток (140 рублей) при средней пенсии в Украине (по данным на 1 августа 2022 года) 4370 гривны (7 254 рублей). Причем большинство получает намного меньше и выживает пока еще за счет субсидий, которые скоро отменят.

Как выяснилось, птицефабрики неньки закрываются из-за постоянных отключений электроэнергии. В продаже начали появляться испанские яйца, которые по праву можно назвать золотыми. Они имеют ценник 280 гривен за десяток (470 рублей).

"Примечательно, что такая ценовая политика - это фактически маркер того, сколько украинцы вынуждены будут платить за яйца, когда собственные производства закроются", - констатирует экономический портал Украины. Вкупе с блэкаутом тяжелейший экономический кризис безусловно спровоцирует мощное антивоенное восстание, после чего Белому дому понадобится новый, но свой в доску лидер бандерштата, который на радость публике свергнет политических неудачников Зе-команды.

Понятно, что Зеленский янки живым будет не нужен, а вот "пиночет" Залужный подойдет в самый раз. Ясен пень, что нынешнюю власть неньки обвинят в срыве и Минских, и Стамбульских соглашений, что и привело к катастрофе. От себя добавим: даже если этот сценарий реализуется, то новая киевская хунта подпишет мирный договор с Москвой на условиях России только для того, чтобы в будущем от него отказаться.

* Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

8.11.22

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667904540


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