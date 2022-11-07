Король питьтевой воды Чжун Шаньшань - богатейший человек Китая, - "Жужунь"

14:01 08.11.2022

Чжун Шаньшань, владеющий компанией-производителем бутилированной воды Nongfu Spring, возглавил список самых богатых жителей Китая, следует из доклада исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).



68-летний Чжун Шаньшань возглавляет список богатейших китайцев второй год подряд. Его состояние за год увеличилось на 17 процентов до 65 миллиардов долларов.



На втором месте с состоянием в 35 миллиардов долларов расположился 39-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28%.



Третью позицию занял "король батареек", основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL 54-летний Цзэн Юйцюнь с состоянием 32,9 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 28%.



Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group 58-летний Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в 2020 году, в этом году расположился лишь на девятой строчке с состоянием в 25,7 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 29%. В списке 2021 года Джек Ма занял пятое место.



Согласно данным Hurun, в 2022 году количество человек в Китае с состоянием более 10 миллиардов долларов сократилось на 29, до 56. Общая численность долларовых миллиардеров сократилась на 239, до 946 человек. Количество человек, чье состояние превышает пять миллиардов юаней (около 710 миллионов долларов) сократилось на 11%, до 1305. Их общее состояние за год снизилось на 18%, до 3,5 триллиона долларов.