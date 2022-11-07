В ташкентском Парке Победы появится "Ленинградский монумент"

14:05 08.11.2022

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заложили камень на месте будущего "Ленинградского монумента" в столичном Парке Победы. Градоначальники также обсудили расширение поставок плодоовощной и текстильной продукции и сотрудничество в трудовой миграции.



Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся с визитом в столице, 7 ноября заложили камень на месте планируемого памятника "Ленинградский монумент" в Парке Победы, сообщила пресс-служба петербургской администрации.



Этот монумент будет установлен в знак благодарности узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда, говорится в сообщении.



"В сердцах ленинградцев-петербуржцев - глубокая благодарность воинам-узбекистанцам, защищавшим блокадный Ленинград. Нас роднит память о жителях республики, принявших на своей земле тысячи эвакуированных ленинградцев", - сказал Александр Беглов.



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Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга



От лица Санкт-Петербурга он выразил глубочайшую признательность Узбекистану, приютившему более 5000 ленинградских блокадников в годы Второй мировой войны.



В хокимияте Ташкента состоялась встреча двух градоначальников при участии должностных лиц администраций и представителей торгово-экономических, культурных и бизнес-кругов Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба хокимията.



Александр Беглов отметил готовность Санкт-Петербурга стать коммуникационным центром партнерства Ташкента с северо-западным регионом России, "что, несомненно, послужит росту объема реализации совместных проектов".



Глава Санкт-Петербурга также сообщил, что город заинтересован в расширении поставок плодоовощной, текстильной продукции, развитии медицинского туризма, сотрудничестве в сферах образования, экологии, экономики, социальной и молодежной политики, трудовой миграции, строительства.



Хоким Ташкента предложил организовать в Санкт-Петербурге текстильную ярмарку Узбекистана и сообщил о заинтересованности в расширении мебельного производства в Ташкенте при участии инвесторов из северной столицы России.



Фото: пресс-служба хокимията Ташкента



"Петербуржцы хорошо знают и ценят качественную плодоовощную продукцию из Узбекистана. Наш город заинтересован в расширении ее поставок. Прорабатываем возможность реализации проекта по созданию в Санкт‑Петербурге сети оптово-распределительных центров, ориентированных на распределение и реализацию продукции из Республики Узбекистан", - сказал Александр Беглов. Участники встречи также отметили необходимость укрепления связей в сфере трудовой миграции.



Губернатор предложил главе столицы Узбекистана рассмотреть возможность провести в 2023 году дни Ташкента в Санкт‑Петербурге.



Еще одним перспективным направлением сотрудничества может стать сфера здравоохранения, фармацевтической и медицинской промышленности. Участники встречи также обсудили перспективы развития туризма, в том числе медицинского.



Джахонгир Артыкходжаев заявил, что полностью поддерживает инициативы Санкт-Петербурга по сотрудничеству в здравоохранении, образовании, экономики, торговле, социальной поддержке, трудовых отношениях и других сферах.



Фото: пресс-служба хокимията Ташкента



По завершении встречи стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения между хокимиятом Ташкента и правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2022−2026 годы.



План включает пункты по развитию торгово-экономических отношений и гуманитарных связей и предполагает в том числе углубление взаимодействия в сфере труда и социальной политики, науки и образования, ЖКХ, культуры и спорта, экологии, молодежной политики.