Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

15:13 08.11.2022

08.11.2022

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Анкара частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.



"Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", - сказал он в интервью телеканалу TRT Haber.



По его словам, сейчас ведутся технические работы, касающиеся торговли в нацвалютах.



Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что республика будет оплачивать 25% поставок голубого топлива в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, российский лидер предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.



Позже министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете The Financial Times заявил, что Анкара просит "Газпром" сделать скидки на поставки, а также добивается отсрочки платежей.



Тем временем Европа восполнила дефицит газа в достаточных объемах, чтобы компенсировать нехватку российского газа, и переживет сезон отопления без проблем. Но это она сделала за счет беднейших стран, у которых перехватила голубое топливо. Как указывает агентство Bloomberg, небогатые государства не в состоянии при нынешних ценах конкурировать с Европой на спотовом рынке.



Многие поставщики просто не видят смысла в поставках в Юго-Восточную Азию и отменяют их - в пользу более прибыльного рынка. При этом прибыль, которую можно получить на спотовом рынке, с лихвой компенсирует штрафы за срыв поставок. "Мы заимствуем энергию у других людей. И это не очень хорошо" - признался главный исполнительный директор Vitol Расселл Харди.



Такая ситуация приведет в странах третьего мира к проблемам, которые могут растянуться на десятилетия - там могут встать заводы, перебои в подаче электроэнергии станут более частыми и продолжительными, все это спровоцирует социальные волнения. Как отмечает Bloomberg, энергодефицит вызвал дальнейшее сближение развивающихся стран с Россией, которая охотно поставляет топливо в Индию, Пакистан и другие страны, которым спотовый рынок сейчас не по карману.