Разделяй и властвуй: Смертельное оружие американских пиарщиков родом из XVIII века, - М.Ходаренок

16:41 08.11.2022 Полковник Ходаренок рассказал, как американская пропаганда влияет на мир



Американская пропаганда - кумулятивное оружие, сконцентрированный многовековой опыт, из которого выкинуто все лишнее. Он позволил американской нации отстоять свое место под солнцем, выйти из-под влияния Британской короны, а затем начать экспансию за пределами своих континентов. В рамках этой исторической рубрики я не раз рассказывал про различные прообразы современной пропаганды, про немецкую пропаганду времен Третьего Рейха как эталон "чистого зла". Пришло время поговорить про США - родину политической дезинформации, современной рекламы и пиара. С помощью этих инструментов они завоевали независимость, показали Британии свое место, а затем, помахивая "большой дубинкой" отвоевали новые геополитические пространства.



Итак, Америка - родина современного пиара. Именно там продуктивно трудился племянник Фрейда Эдвард Бернейс, подсадивший на сигареты миллионы людей, именно там отец милитаристского пиара Джордж Криль сумел во время Первой мировой демонизировать немцев (каламбур "Hot Dogs" - продукт дискредитации немецкой кухни, напоминающий о том, что в некоторых регионах Германии было распространено употребление собачьего мяса в XIX и XX веках, а сама концепция сосиски в тесте была придумана в Германии, о чем сегодня все забыли), именно там появился плакат I Want You for the U.S. Army со знаменитым Дядей Сэмом. У Бернейса, австрийского еврея, учился Геббельс, Криль работал имиджмейкером Вудро Вильсона, а затем пиарщиком американского милитаризма.



Но если мы сейчас будем говорить об американском пиаре в общем, мы не сможем ухватить суть. Поэтому интересно рассмотреть феномен в зародыше - это раз. А затем провести параллели с политической ситуацией на Украине. Поверьте, все исторические примеры с фейками, манипуляцией, подлогами, прекрасно находят аналогии с тем, что сейчас происходит. Это, конечно, плохо. Но если рассуждать как врачи, то, наверное, будет абсурдом сторониться болезни. Болезнь нужно по крайней мере изучать, а лучше лечить.



Итак, Соединенных Штатов Америки не было бы, если бы не события 1775–1783 годов, Война за независимость и, как следствие - признание независимости бывших колоний Британии. Закрепили успех события 1812–1814 годов - Англо-американская война, в которой формально никто не победил, но фактически США окончательно утвердились на позициях независимости.



США - действительно эталон работы с образами и король манипуляции сознанием. Начнем с того, что слово public relations впервые употребил один из отцов-основателей Томас Джефферсон в черновике своего "Седьмого обращения к конгрессу".



Одной из главных причин Борьбы за Независимость стала борьба за свой "медийный" образ отцов-основателей и, как следствие - рядовых американцев в глазах Британии и британской аристократии. К середине XVIII века американские колонии процветали, отцы-основатели были очень богатыми людьми. Но когда они приезжали в метрополию, их там считали за простолюдинов (Бенджамина Франклина ни во что не ставил его портной!). Со всем их умом и предприимчивостью. И, если утрировать, отцы-основатели слишком комплексовали, и в один прекрасный момент решили, что хватит это терпеть, и начали мозговать, как спровоцировать среди населения ненависть к Британии, которой колонии подчинялись.



А дело в том, что налогами британская корона их не давила, не держала под своим неусыпным контролем. Но, как бы то ни было, все тринадцать колоний с их, условно говоря, генерал-губернаторами, были для Георга III детьми малыми.



Предлогом для бунта стал "закон о гербовом сборе" (прим. ред.: принятый британским парламентом в 1765 году закон в отношении североамериканских колоний, согласно которому все торговые сделки, продажа печатных материалов, книг, карт и офорление документов облагались налогом в пользу британской короны). Против него выступили практически все колонии. Затем бойкот британских товаров, затем "Бостонская бойня". Это когда британские военные попытались подавить мятеж, в ходе чего погибло пять человек.



Американские пиарщики называли это "бойней". И таких примеров много - многократно преувеличивать масштабы, провоцировать волны народного гнева.



В XVIII веке появилось то, что станет неизменным ядром американского политического пиара. Тиражирование информации - грошовые газеты penny newspaper Бенджамина Франклина, создание события - "Бостонское чаепитие" (тонну чая выбросить в воду в знак протеста против засилья британских товаров), использование лозунгов - "Свобода или смерть", необходимость постоянного и непрерывного применения в ходе кампании всевозможных каналов влияния, , таких как распространение листовок, использование "своих" газет, пропаганда управленцами на местах и "сарафанного радио", на общественное мнение.



То есть если кому-то кажется, что США мутировали именно в XX веке, превратившись в "империю зла", то это не так. Такими нельзя стать в одночасье, нужно, чтобы "жирок завязался".



Когда в 1783 году Великобритания признала независимость США, фраза Патрика Генри "Я - американец" засела глубоко на подкорке американского гражданина.



Именно по этой модели они сегодня ведут украинцев, только ведомый Киев не догадывается, что его используют втемную. "Я - американец" не равно "Я - украинец" для Вашингтона. Первое - догма, второе - иллюзия, нужная для манипуляций.



США знают, как разжечь гнев, но они также знают, что все территории, где они разжигают конфликты - лишь зоны экономического и политического влияния, а не государства, за будущее которых они хотя бы мало-мальски пекутся.



После 1783 года нужно было закрепить успех. Под боком была лояльная к Британской короне Канада, а сама Англия стремилась держать под контролем вчерашних подданных. Нужно было сбросить влияние Старого света окончательно. С 1803 года вовсю полыхала война англичан с Наполеоном, и к 1812 году США решили, что Британия слишком вымотана, чтобы дать им отпор. 18 июня 1812 года США объявили войну Англии. И вот тут баланс сил был чрезвычайно шаткий. У Британии был ограниченный контингент на территории США, а американское правительство смогло поставить "под ружье" лишь пятую часть резерва. И тут все зависело от того, на чью сторону встанут… индейцы. На тот момент "коренные американцы" были еще могучей силой. К примеру, Лига ирокезов находилась в предгосударственном состоянии. Племенные вожди обладали колоссальным авторитетом для миллионов. А к началу XIX века индейцы уже ненавидели американцев, но еще оставались лояльными к англичанам.



Тогда на политическую арену выдвинулся индейский лидер Текумсе. Под его началом находилась целая конфедерация индейских народов. Текумсе видел в американцах смертельную угрозу для индейцев, а Британскую империю считал меньшим злом. С 1812 по 1813 год американцы проигрывали - британско-индейская коалиция громила их подразделения только так. К коалиции присоединились и афроамериканцы, которые американцев тоже не любили. Если на все это смотреть ретроспективно, то понятно, что "хрен редьки не слаще", а британцы не лучше американцев. Но тогда, во второй половине XVIII века индейцы и чернокожие возлагали надежду на корону, полагая, что у тех есть принципы.



И тут на сцену истории выходит политический пиар. Американские пропагандисты организовали кампанию по дискредитации индейцев и чернокожих. Они раздули в британском обществе настоящую истерию, запугав англичан перспективой черных бунтов, краснокожих мятежей. Достали из загашника историю, придуманную еще Бенджамином Франклином о том, что индейцы массово срезают скальпы с белых женщин и детей. Да, "человек с банкноты" - вовсе не святой, как его пытаются представить миру американские мифологи. Рабовладелец, масон, гениальный пиарщик. Self-made man, да.



Далее был пущен в оборот слоган, или как его еще можно назвать - "британский король нанимает варваров для убийства беззащитных фермеров, женщин и детей". Знаете, какой эффект это возымело? Во-первых, британцы стали отказываться от услуг индейцев как наемников, во-вторых, под ружье на защиту США встало в несколько раз больше добровольцев, чем в начале войны. 5 октября 1813 года в бою на реке Темс был убит Текумсе.



История умалчивает, как он погиб, но что-то подсказывает, что это американцы ловко устранили лидера мнений. После этого индейская коалиция посыпалась, а британцам пришлось иметь дело с американцами лицом к лицу. Далее ряд судьбоносных событий - поджог британцами Капитолия, морские сражения, болтание фронта туда-сюда, третья волна мобилизации американцев.



В итоге, в 1814 году и США, и Британия обоюдно решили, что сражаться больше сил нет.



Можно сказать, война закончилась вничью, но именно с этого момента Британия окончательно плюнула на строптивые бывшие колонии. Это дало толчок для появления "Доктрины Монро", то есть политики превентивных мер против европейского колониализма в Западном полушарии, что привело к появлению неофициального понятия дипломатии "большой дубинки", преемником которой в настоящее время стал блок НАТО.



Какие параллели можно провести с ситуацией на Украине? Как известно, у России многонациональная армия, и наряду с россиянами против ВСУ воюют буряты, калмыки, тувинцы. Можно аккуратно провести параллели с тем, как британцы привлекали на свою сторону индейцев. Ведь на самом деле, если бы американские пропагандисты не дискредитировали индейцев, если бы не устранили лидера мнений Текумсе, бабушка надвое сказала, смогли бы выстоять американцы. И еще неизвестно, в какую бы сторону двинулась мировая история, ведь чего греха таить, а США сильно определяют вектор мировой истории уже давно.



Почему я говорю "аккуратно провести параллель"? Потому что индейцы для Британии все-таки были чужим народом, наемниками, пешками. А буряты, калмыки, тувинцы - это часть России, крепко связанная с ней исторически. И мотивация у малых народов крайне высока, и профессионализм крайне высок. Но Киев, не без участия американских пропагандистов, пытается выставить это в таком свете, что "за Россию воюют варвары".



Но только в России не столь легковерны, как в Британии XVIII века. Сила Армии России именно в единстве и отторжении национализма любых мастей.



И именно эту составляющую американские спецслужбы попытаются расшатать. Бывший исполняющий обязанности директора Разведывательного управления Министерства обороны США Дэвид Шедд так недавно и сказал, что информационную войну против России нужно переориентировать на сталкивание лбами российских этнических меньшинств между собой, настраивать их против России.



Вот такую Шедд дает установку: "Между тем, во время войны на Украине российская армия набрала гораздо больше солдат из групп меньшинств, чем из других групп… Нужно делать упор на то, что среди них больше потерь, чем среди остальных". То есть фактически тактика прямиком из 90-х, а корни подхода вообще из XIX века. Если полистать Киевские фейк-каналы, там можно найти множество саркастических постов про бурятов, калмыков, тувинцев. С одной стороны, они хотят показать, как Россия привлекает в армию "варваров", с другой - как эксплуатирует "малые народы". Это двойной иезуитский твист.



России нельзя ни на минуту забывать, что она имеет дело с очень коварным противником, который на манипуляции сознанием и информационной войне собаку съел. Можно даже сказать, что геббельсовские штучки - это цветочки. И всегда надо держать в уме, что учился нацистский пропагандист как раз у американских мастеров.



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru", полковник в отставке.



Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000–2003),

Главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010–2015).



6.11.22 Источник - gazeta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667914860





