Токаев отказался лично участвовать в предвыборных теледебатах. Брезгует?

16:46 08.11.2022

Токаев вновь отказался лично участвовать в предвыборных теледебатах

08.11.22



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет лично участвовать в предстоящих 11 ноября телевизионных дебатах кандидатов на выборах главы государства. Вместо него это сделает глава его предвыборного штаба, спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов. Об этом на очередном заседании ЦИК сообщила член комиссии Анастасия Щегорцова, передает Kursiv.kz.



Таким образом, в дебатах 11 ноября, примут участие все кандидаты в президенты, кроме Токаева. Предвыборная дискуссия будет состоять из четырех раундов. Каждый участник сможет выступить со своей избирательной программой, задать вопросы оппонентам, ответить на вопросы избирателей, а также обратиться к электорату. Дебаты будут транслироваться на телеканале "Хабар".



Ранее Центризбирком Казахстана зарегистрировал шесть кандидатов на предстоящие 20 ноября внеочередные выборы президента. В их числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции, экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат", Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" ("Село"), Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" ("Казахские матери - дорога к традициям"), а также глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.



Стоит отметить, что в 2019 году Токаев также не участвовал в предвыборных дебатах. Тогда его представителем был нынешний спикер сената Маулен Ашимбаев. Три года назад он занимал должность зампреда правящей партии Nur Otan (ныне - Amanat).