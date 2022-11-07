В Иране сломали интернет, - Кейван Джамебозорг

16:49 08.11.2022

Эксперт: в Иране больше нет интернета

07.11.22

Член совета директоров IT-гильдии Тегерана Кейван Джамебозорг заявил о том, что в Иране больше нет интернета.



Написав об этом на своей странице в сети Linkedin, Джамебозорг пояснил, что в Иране в настоящее время сломанная и нестабильная сеть. При этом власти четко дали понять, что рассчитывать на функционирование международных площадок не стоит, отметил эксперт.



"Итогом такой политики в будущем станет то, что у нас не будет интернет-экономики, а вслед за этим прочие сферы экономики на годы отстанут в цифровой области. Сеть без стабильного интернета со свободным доступом к нему для людей будет бесполезной", - считает Джамебозорг.



Национального интернета недостаточно, без доступа к международным платформам эта сеть становится бессмысленной, подчеркнул эксперт.

Напомним, что проблемы с интернетом начались в исламской республике после того, как в середине сентября разразились широкомасштабные антиправительственные демонстрации. Поводом для протестов стала смерть 22-летней девушки Махсы Амини в Тегеране после задержания за якобы неправильное ношение хиджаба (в Иране хиджаб обязаны носить в общественных местах все представительницы женского пола).



В ходе протестов, которые непрерывно продолжаются в стране до сих пор, погибли сотни гражданских лиц и несколько десятков силовиков. По меньшей мере, почти 14 тысяч протестующих были задержаны или арестованы силовиками. Для подавления беспорядков власти применяют огнестрельное оружие. Власти блокируют интернет, чтобы протестующие не могли связываться друг с другом и загружать видео и фото антиправительственных демонстраций.