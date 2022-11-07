Предсказана судьба Байдена и Трампа после промежуточных выборов в США

17:50 08.11.2022 Грозит ли президенту США импичмент в случае победы республиканцев



В США стартовали выборы в конгресс. Победят республиканцы или демократы – вопрос ближайшего времени. Но вот перспективы главных представителей двух противоборствующих сторон – Байдена и Трампа – пока туманны. Разбираемся, что эти выборы значат для нынешнего и бывшего президентов Соединенных Штатов, и какие перспективы ожидают Америку после "дня Х".



Накануне 8 ноября республиканцы и демократы до последнего проводили свои кампании, привлекая избирателей красивыми речами. А Трамп вообще "бросил" в толпу очередную интригующую фразу о своем будущем "важном заявлении 15 ноября в Мар-а-Лаго". Очевидно одно – лидеры демократов и республиканцев пытаются упрочить свои позиции, не оставив у сторонников ни малейшего сомнения в эффективности собственной политики.



Практически единодушно американские СМИ слились в анализе приближающейся агонии Демократической партии, а значит и перспектив самого Байдена. Как отмечает CNN, демократы завершают свою промежуточную предвыборную кампанию, столкнувшись с кошмарным сценарием, которого они всегда боялись: республиканцы проводят радостный референдум насчет трудностей президентства Джо Байдена и его неспособности укротить инфляцию.



Речь идет о выступлении Дональда Трампа в понедельник на митинге в Дейтоне (штат Огайо). Надо отметить, что интерес к его выступлению был действительно большим. Дело в том, что Трамп уже долгое время умело завлекает абсолютно всех интригой, когда же он официально объявит о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Собственно, все ожидали, что в Огайо уже все определится. Но нет.



"Не отвлекаться от завтрашних очень важных, даже решающих выборов, я собираюсь сделать очень важное объявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Мы не хотим, чтобы что-то умаляло важность завтрашнего дня", – сказал экс-президент толпе своих сторонников.



Как отмечает The Guardian, Трамп находился в Огайо формально для проведения кампании за кандидата от республиканцев в Сенат США Джей Ди Вэнса, который, согласно опросам, изо всех сил пытается опередить своего соперника-демократа Тима Райана в гонке, которая может решить вопрос о контроле над Сенатом. Но подавляющее большинство 100-минутной речи бывшего президента, как всегда, было отведено его собственной персоне. "Политический артист" продолжил свое выступление… анекдотами. Шутил он и о том, как промок от тропических дождей во Флориде, и о продолжительности жизни дворников и о другом "наболевшем и актуальном".



Перемежалось все и более серьезными политическими отсылками к главным оппонентам – демократам и лично Байдену. Бывший (а может и будущий) президент США отметил, что знает разницу между социализмом и коммунизмом, заявив, что при президенте Джо Байдене Америка пропустила первую стадию и сразу перешла ко второй. "Эта страна сошла с ума. Есть только один способ положить конец этому безумию. Если вы поддерживаете упадок для всей Америки, то вы обязательно должны голосовать за леворадикальных сумасшедших, леворадикальных демократов. И если вы хотите остановить разрушение нашей страны и спасти американскую мечту, то завтра вы должны проголосовать за республиканцев…", – заключил Трамп.



Шутил он и над журналистами, которые собрались на митинге и явно "чего-то ждали". Но вот хитрый ход – внимание привлечено, но вся конкретика насчет выборов-2024 перенеслась на 15 ноября. Чем не красивая инвестиция в победу республиканцев и возможное будущее выдвижение в президенты?



На таком фоне позиция демократов выглядит и правда блеклой. Надежды на то, что они смогут использовать отмену Верховным судом права на аборт и череду побед в законодательных органах, чтобы предотвратить классический разгром правящей партии на промежуточных выборах, теперь остались лишь в памяти, отмечает CNN. Байден сталкивается с мрачной политической обстановкой из-за максимальной за 40 лет стоимости жизни, а его надежды на быстрое восстановление в следующем году омрачены растущими опасениями рецессии.



Прогнозы накануне выборов гласили, что демократы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, а республиканцы имеют надежду даже на большинство в Сенате, что оставит Байдена в трудном положении.



Однако окончательные выводы делать рано. Маятник может качнуться в любую сторону, хотя республиканский успех кажется очевидным.



И здесь возникает вопрос: а что же эти выборы значат отдельно для Байдена и отдельно для Трампа, почему каждый из них так цепляется за любую возможность удержаться?



Судьба Байдена. Американские издания подмечают, что тут важны "уроки истории": так сложилось, что новоизбранные президенты США почти всегда сталкиваются с негативной реакцией на промежуточных выборах два года спустя. Вот почему они впихивают высшие законодательные приоритеты в начало своего срока.



Если у демократов не все будет так плохо, как некоторые опасаются, Байден получит поддержку, поскольку он обдумывает, баллотироваться ли на переизбрание. Если республиканцы одержат большую победу, возникнут новые вопросы о его перспективах в 2024 году. И еще одно. Через несколько недель президенту исполнится 80 лет – повод для празднования, но также нежелательное напоминание о его собственных политических обязательствах в столь преклонном возрасте (а Байден и так считается самым престарелым в истории президентом Америки).



Впрочем, для президента еще не все так мрачно. Два его предшественника-демократа Билл Клинтон и Барак Обама в свое время пострадали от изнурительных упреков со стороны избирателей в промежуточный период, но оправились от неудач и выиграли легкое переизбрание на второй срок два года спустя. Вопрос в том, хватит ли у Байдена энергии и политической ловкости для этого.



Судьба Трампа. Бывший президент сделал промежуточные выборы испытанием на лояльность для республиканцев. Поддержка однопартийцев в разных штатах укрепляет как позиции Республиканской партии в целом, так и его собственные. Но здесь американские издания видят двоякую ситуацию. Если республиканцы преуспеют на промежуточных выборах, Трамп припишет себе этот успех. Если результаты не оправдают ожиданий, он будет винить во всем других.



Как бы то ни было, с высокой долей вероятности Трамп готовит почву для будущего баллотирования в президенты. Предполагается, что кампания может вызвать политический кризис, поскольку есть риск, что ему будет предъявлено обвинение в хранении секретных документов или в его якобы должностных преступлениях после выборов 2020 года.



Но, как отмечает CNN, победа республиканцев на выборах, особенно в Палате представителей, будет означать, что через два года трампизм снова возвращается к власти.



В общем, позиция Байдена ни с какой стороны не выгодная. А поэтому главное, что хочет извлечь нынешний президент из промежуточных выборов – каким-то образом хотя бы сохранить свой авторитет. Трамп же пытается привлечь как можно больше сторонников для собственной будущей предвыборной кампании.



– Для Байдена это выборы, которые решат, будет ли он следующие два года активным президентом, – комментирует руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. – В том смысле, что останется президентом, который сможет предлагать и реализовывать социальную повестку, свои задачи. Или не сможет. Потому что, если республиканцы победят в Конгрессе, этой возможности у него не будет. Они будут отвергать все его предложения. И, соответственно, все то, что он успел за эти два года принять – на этом его президентский срок (первый, как минимум) закончится.



Для Трампа это означает, что если республиканцы победят, то они будут активно создавать образ слабого президента из Байдена и таким образом форсировать избирательную кампанию, они начнут ее уже в ближайшие месяцы. Будут решать: остается ли Республиканская партия за Трампом, или партия будет выбирать какого-то нового кандидата. То есть, победа республиканцев ускорит переход Соединенных Штатов к новой электоральной кампании. Президентская гонка начнется раньше и обсуждение судьбы Трампа тоже наступит очень скоро – и решение (будет он баллотироваться или нет) тоже должно быть в ближайшей перспективе.



– Может ли помешать Трампу его главный соперник – республиканский губернатор Флориды Рон Десантис?



– Зависит от партии, кого она выберет. Сейчас у Десантиса, конечно, есть все шансы. Если Трамп уйдет (скажет, что он не будет баллотироваться), то Десантис – это самый реальный кандидат от Республиканской партии. Настолько реальный, что он вполне мог бы победить в 2024 году. И для республиканцев, конечно, лучше бы сделать ставку на него, но в партии раскол на эту тему. Сторонники Трампа мечтают вернуть его назад, поэтому это будет битва, которая может затянуться.



– Остро ли перед Байденом стоит перспектива импичмента в случае перехода конгресса под республиканский контроль?



– Не думаю, что у него есть такая перспектива. Для этого нужны конкретные основания, Байден должен что-то неправильное сделать, то есть, то, за что можно подвергнуть президента импичменту. Он ведет себя крайне корректно, он абсолютно адекватный президент с этой точки зрения. Какие-то расследования республиканцы будут проводить, но вряд ли в отношении самого Байдена. Скорее, в отношении его сына (Хантера. – "МК"), потому что это давно запущенная тема. А с Байденом, думаю, всеебудет нормально.



Полина Коноплянко Источник - МК

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