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|Озеро Ган Ван в Китае, высохло и показало свое необычное дно
18:06 08.11.2022
В Китае пропало озеро
В кадре: странный пейзаж
2 ноября 2022
Китай, Гуанси-Чжуанский автономный район. С наступлением сухого сезона в Китае практически пересохло живописное озеро Ган Ван, расположенное в уезде Лунъань городского округа Наньнин. В это время года местные жители и туристы развлекаются прогулками по обнажившемуся песчаному дну озера.
В Китае во время сезона засухи почти исчезло живописное озеро. Жара обнажила невероятной красоты дно водоема Ган Ван. Перед глазами очевидцев предстал совершенно инопланетный пейзаж. Песчаные кратеры напоминают поверхность Энцелада, спутника Сатурна. Ландшафт дна состоит также из оврагов и изогнутых скал. Ежегодно во время засухи озеро становится популярным местом для посещения. Загадочный Ган Ван привлекает сотни туристов и рыбаков.