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В Казахстане не будут давать гражданство тем, кто не знает казахский язык
18:13 08.11.2022

Власти Казахстана разработали поправку в законодательство, предусматривающую отказ в предоставлении гражданства тем, кто не владеет государственным (казахским) языком. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает newtimes.kz.

"В настоящее время разработаны поправки в закон „О гражданстве Республики Казахстан", предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства", - цитирует агентство ответ премьер-министра республики Алихана Смаилова на депутатский запрос.

Отмечается, что данные законодательные поправки внесены в проект заключения правительства по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере миграции населения", инициированному депутатами парламента.

В запросе депутатов мажилиса были подняты вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства переселенцев и принятия в этом контексте правовых мер

Источник - newtimes.kz
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