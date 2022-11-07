Китай впервык показал свою гиперзвуковую ракету 2PZD-21

20:11 08.11.2022

Пекин решил впервые продемонстрировать созданную в КНР гиперзвуковую противокорабельную ракету с целью предупредить США о том, что Вашингтону не следует вмешиваться в планы по воссоединению материкового Китая и Тайваня. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).



На прошлой неделе китайское государственное телевидение показало кадры с бомбардировщиком H-6K, под крыльями которого были размещены ракеты с маркировкой "2PZD-21". Самолет приземлился в аэропорту Цзиньвань в городе Чжухай, чтобы затем быть представленным на международном авиасалоне Airshow China.



Газета пишет, что, по ее данным, упомянутые ракеты - экспортная версия гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-21.



Из публикации SCMP: "Характерная коническая форма боеголовки похожа на российскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования „Кинжал"".



Главный редактор канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан в беседе с изданием отметил, что китайские YJ-21 больше российских "Кинжалов" по габаритам. По мнению Чана, "цель демонстрации YJ-21 на авиасалоне - предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань". Эксперт отметил, что "ни одна из американских систем противовоздушной обороны морского базирования не способна перехватить гиперзвуковую ракету".