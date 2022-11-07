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|В Германии ищут секретные счета узб-олигарха Усманова
20:15 08.11.2022
Немецкие правоохранители обыскивают филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене Германии, чтобы найти доказательства по делу российского предпринимателя Алишера Усманова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
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Сегодня в немецких филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене прошли обыски по делу российского предпринимателя, основателя USM Holdings Алишера Усманова. Его в ФРГ подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.
По данным издания, UBS Europe ранее направила властям сообщения о подозрительных транзакциях, в том числе снятии крупных сумм наличных. Это было истолковано следователями как вероятная попытка переместить активы и скрыть фактическое владение ими. Представитель Усманова сегодня заявил РИА Новости, что обвинения со стороны властей Германии являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком в России.
ЕС включил Усманова в санкционные списки 28 февраля. Позднее стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции.