Египетские археологи уверяют, что нашли тоннель ведущий к гробнице царицы Клеопатры

20:18 08.11.2022

Археологи сообщили об обнаружении тоннеля к гробнице Клеопатры

Василий Зайцев



В Египте под Тапосирис Магна обнаружили тоннель, предположительно ведущий к гробнице Клеопатры. Об этом сообщает газета Daily Mail.



Тапосирис Магна - это основанный фараоном Птолемеем II город неподалеку от Александрии. Это название означает "Великая гробница Осириса", и на его территории действительно есть руины храма. Долгое время считалось, что под этим храмом находится гробница Клеопатры, и теперь ученые получили новое свидетельство в пользу этой теории.



По мнению доминиканского археолога Кэтлина Мартинеса из Университета Сан-Доминго, Клеопатра запланировала быть похороненной там вместе с Марком Антонием. Это решение было принято уже после поражения Антония от Октавиана Августа в гражданской войне и его самоубийства. "Клеопатра вела переговоры с Октавианом, чтобы позволить ей похоронить Марка Антония в Египте. Она хотела быть похороненной вместе с ним, потому что желала воспроизвести легенду об Изиде и Осирисе. Истинное значение культа Осириса в даровании бессмертия. Соответственно, после смерти боги должны были дать возможность Клеопатре жить с Антонием в другой форме бытия [в египетском загробном мире], так, что бы они провели вечность вместе", - поясняет ученый.



Обнаруженный в скале тоннель находится примерно на 11 м ниже храма и тянется более чем на 1,3 км. Часть тоннеля затоплена водами Средиземного моря, в илистых отложениях на дне был обнаружен ряд глиняных сосудов. Также археологи нашли несколько ценных артефактов, включая монеты с изображением Клеопатры, Александра Македонского и ряд статуй богинь.