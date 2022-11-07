Демократы с треском сдают трампистам обе палаты АмерПарламента, - есть данные первых экзитполов

20:21 08.11.2022

Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США



8 ноября 2022, Елизавета Шишкова

По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).



В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает "Московский комсомолец".



При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь "перешли под контроль" республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.



8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.



Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.