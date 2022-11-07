Экс-президент Южной Кореи вернул Ким Чен Ыну подаренных собак

|20:21 Демократы с треском сдают трампистам обе палаты АмерПарламента, - есть данные первых экзитполов
20:18 Египетские археологи уверяют, что нашли тоннель ведущий к гробнице царицы Клеопатры
20:15 В Германии ищут секретные счета узб-олигарха Усманова
20:11 Китай впервык показал свою гиперзвуковую ракету 2PZD-21
18:13 В Казахстане не будут давать гражданство тем, кто не знает казахский язык
18:06 Озеро Ган Ван в Китае, высохло и показало свое необычное дно
17:50 Предсказана судьба Байдена и Трампа после промежуточных выборов в США
16:49 В Иране сломали интернет, - Кейван Джамебозорг
16:46 Токаев отказался лично участвовать в предвыборных теледебатах. Брезгует?
16:44 Рождение Франкенштейна: Украина как проект Австро-Венгрии
16:41 Разделяй и властвуй: Смертельное оружие американских пиарщиков родом из XVIII века, - М.Ходаренок
15:13 Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях
15:09 Блудняк "зерновой сделки" пора заканчивать, - Евгений Бужинский
14:05 В ташкентском Парке Победы появится "Ленинградский монумент"
14:01 Король питьтевой воды Чжун Шаньшань - богатейший человек Китая, - "Жужунь"
13:49 США готовят к власти над Украиной пиночета-женолюба генерала Залужного
13:39 Готов ли Казахстан к ядерной войне с НАТО на стороне России?
13:37 В Узбекистане возрождают вытрезвители
12:09 Энергетическая катастрофа США неизбежна, - Стив Форбс
12:02 Победа демократов убьет Америку, - Washington Times
11:47 Беглый кыргызский премьер Усенов запускает новые производства в Беларуси
11:31 В Казахстане изменят правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание
11:27 КазЦентризбирком аннулировал аккредитацию наблюдателей от Организации тюркских государств. Гадят в урны?
10:41 Китайцы извлекают уроки из украинского кризиса, - Василий Иванов
10:18 Болгары нашли в Черном море труп полковника Матюшенка - украинского летчика, распиаренного как "призрак Киева"
09:11 Никто уже не сделает Америку вновь великой, - Владимир Прохватилов
03:03 Каковы реальные масштабы ограбления России? - В.Катасонов
01:33 КазВласть. Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы, - Д.Ашимбаев
00:56 "Удар в подбрюшье России": США подговорили Туркменистан дружить против Москвы, - МК
00:51 Запад закрепляет позиции в бывших советских республиках, - Е.Пустовойтова
00:21 Кыргызстан готовится к трудной зиме: не хватает электричества и угля, - Эрнест Карыбеков
00:02 Триумфальная победа Нетаньяху – плохой знак для Байдена и Зеленского, - Д.Минин
|Экс-президент Южной Кореи вернул Ким Чен Ыну подаренных собак
00:01 09.11.2022
Собак бывшего президента Республики Кореи доставили в ветклинику
Бывший президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернул КНДР двух собак породы пхунсан, которые были подарены ему в 2018 году лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном после прошедшего саммита в Пхеньяне, об этом сообщает агентство Yonhap.
Собак Коми и Сонган уже доставили в ветеринарную клинику в городе Тэгу Республики Корея. Их здоровье сейчас проверяют специалисты.
Власти Южной Кореи в настоящее время не решили, куда в конечном итоге будут направлены питомцы. При этом, щенок от этой пары собак на неопределенное время остался под присмотром предыдущего президента Республики Корея.
Как ранее сообщал сайт KP.RU, Северная Корея с 25 сентября по 9 октября 2022 года проводила широкомасштабные испытания новых образцов ракетных вооружений.
В начале ноября ВВС Южной Кореи в Японском море запустили три ракеты класса "воздух-земля" к северу от разграничительной линии с КНДР в ответ на аналогичные действия Северной Кореи.
Сергей ГАПЧУК