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Когда действительность страшнее антиутопии, - В.Бурт
00:11 09.11.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 08.11.2022 |

Украина наградила Европу самой большой вынужденной миграцией со времен Второй мировой войны

Если раньше считалось, что 2015 год был самым напряженным в плане количества мигрантов, устремившихся в Европу, то теперь все выглядит еще более пугающе.

О лавинах новых беженцев предупреждали давно. В 2005 году российская писательница Елена Чудинова опубликовала роман-антиутопию "Мечеть Парижской Богоматери". События книги происходят во Франции, где власть захватили мигранты-мусульмане. В стране узаконен шариат, католические храмы отданы на поругание, собор Нотр-Дам превращен в мечеть, французы, не принявшие ислам, выселены в гетто… Действие романа происходит в 2048 году, но все может произойти гораздо раньше: активное участие в разрушении европейских устоев принимают теперь беженцы с Украины.

В июле количество беженцев только из Африки и Азии (Украина не в счет), прибывших в страны Европейского союза, третий месяц подряд превышает 70 тысяч человек.

Руководство ЕС проявляет странную апатию. "На этот раз приток беженцев как будто никого не волнует. На Украине вооруженный конфликт, а вокруг – энергетический кризис, – пишет чешский новостной портал iDNES.cz – Миграционная проблема оттеснена на второй план. Но нескончаемый поток беженцев и тщетные попытки их интегрировать напоминают, что за последние семь лет 27 стран Европейского союза так и не приблизились к решению этой проблемы".

Основной прилив беженцев, как и прежде, устремлен во Францию и Германию. Эти две страны пока худо-бедно выдерживают натиск, но в Британии, где мигрантов тоже сверх меры, все слышнее ропот. Однако если Британия финансирует программу "Дома для Украины", то другие страны поступают проще – закрывают перед мигрантами двери. Уже перестали критиковать Венгрию, которая возводит на пути пришельцев высокие заборы. Дания перестала быть гостеприимной, она теперь, как и Швеция, намерена резко сократить присутствие гостей.

Правительство Италии запретило судам с гуманитарным грузом заходить в прибрежные воды, опасаясь присутствия на кораблях мигрантов-нелегалов.

Тревожные мысли не дают покоя политикам Австрии, границы которой каждый день пересекают толпы людей с Ближнего Востока, из Африки и даже из Индии и Бангладеш. Из-за дефицита жилья в Австрии мигрантов расселяют в палатках. На днях пресса сообщила о беженце из Афганистана Башармале Мохаммади, который вынужден жить с семьей под бетонной лестницей одного из зданий в Брюсселе невдалеке от королевского дворца.

Еще хуже положение африканца Доумби Алфа, который написал горькое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Дома у него нет, он ночует под открытым небом. Вместо постели у него кусок картона, в кармане нет ни евро.

Что касается приезжих с Украины, они, в отличие от других переселенцев, имеют привилегированное положение, получая от ЕС вид на жительство и первоочередное право на получение жилья и других услуг.

Однако, как отмечает The New York Times, украинцы все чаще "вызывают некоторое негодование". В частности, из-за непомерных требований, порой наглости

Европа с тревогой ждет нового потока беженцев с Украины, спасающихся от холодной зимы, от отключений электричества.

Основные трудности при приеме мигрантов ждут Польшу. С начала СВО сюда въехало с Украины более 7,5 млн человек, а сейчас ждут "возможного повторения наплыва беженцев". Причиной являются не только военные действия. "Украинское государство должно платить зарплату солдатам, полицейским, учителям, медсестрам, врачам. Ситуация же, когда государство собирает лишь 20-30 процентов налогов от довоенных времен, грозит крахом".

У людей нет выхода. На днях власти Киева объявили о "тотальной" эвакуации жителей украинской столицы, если электроэнергия и водоснабжение в городе будут полностью отключены. По утверждению The New York Times, речь идет о перемещении более трех (!) миллионов человек. Как такое возможно, никто не знает!

Мастер слова и бывший боксер Виталий Кличко поучает: "Если у нас не будет света и водоснабжения, просчитайте, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться. Пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых".

"Некоторое время" – это сколько? Ведь первая волна украинских мигрантов отправлялась в Старый Свет, когда Европа еще была настроена гостеприимно и ее не осаждали собственные проблемы. Сейчас на европейцев давит мощный энергетический кризис, подступают холода.

По мнению главы Европейского института миграционной политики Ханне Бейренс, "это будет тяжелая зима в Европе, столкнувшейся с самой большой вынужденной миграцией со времен Второй мировой войны, Конфликт на Украине затягивается, и украинцы собираются остаться здесь подольше".

Сказано слишком мягко Многие мигранты вообще не собираются возвращаться на родину. Европе придется или теперь их, или расставаться со своей пресловутой толерантностью.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667941860


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