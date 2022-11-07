Норвежская принцесса Марта Луиза отказалась от титула ради брака с афро-шаманом Дуреком

00:14 09.11.2022

Норвежская принцесса отказалась от королевских полномочий ради брака с шаманом

Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от обязанностей ради брака с шаманом из США



Принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Об этом сообщает Local Norway.







Дочь короля Харальда V и королевы Сони сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях. "После периода, в течение которого возникло много вопросов относительно меня и моего жениха, я решила, что больше не буду выполнять официальные обязанности в королевском доме", - говорится в официальном заявлении 51-летней норвежской принцессы. Она также отметила, что приняла решение после консультаций с родителями.



Жених Марты Луизы, гражданин США, 48-летний Дурек Верретт, утверждает, что является шаманом в шестом поколении. Он проживает в Лос-Анджелесе и якобы выполняет роль духовного наставника многих голливудских звезд, включая Гвинет Пэлтроу и Криса Пайна. Отношения принцессы с Верретом начались в 2019 году. В июне 2022-го пара объявила о помолвке.



Проведенный в сентябре опрос показал, что у 17 процентов норвежцев ухудшилось отношение к королевской семье. Почти все респонденты заявили, что причиной этому стали отношения Марты Луизы с Верретом. После того как стало известно о помолвке принцессы, несколько общественных и благотворительных организаций отказались от ее покровительства.



Также стало известно, что после свадьбы американский избранник принцессы не получит титула, однако будет считаться членом королевской семьи.



Веррет снискал неоднозначную репутацию в Норвегии благодаря своим спорным высказываньям. В частности, в книге Spirit Hacking он заявил, что "рак - это выбор человека". Крупнейшая норвежская газета Dagbladet охарактеризовала содержание книги Верретта словами "бессвязное бормотание сумасшедшего". Кроме того, на сайте "шамана" можно приобрести копию медальона, который якобы помог ему справиться с COVID-19.



Сама принцесса также неоднократно подвергалась критике за приверженность альтернативной медицине. В 2002 году она лишилась почетного титула "Ее Королевское Высочество", когда решила стать ясновидящей.



Ранее сообщалось, что лишенная титула из-за брака с простолюдином японская принцесса Мако нашла работу. Имя принцессы значилось в списке работников, обеспечивавших проведение выставки восточной живописи в нью-йоркском Метрополитен-музее.