Скончался основатель и лидер рок-группы "Назарет" Дэн Маккаферти

00:21 09.11.2022

Дэн Маккаферти, основатель и давний солист классической рок-группы Nazareth , скончался в возрасте 76 лет. Как сообщает издание Consequence.net, о кончине легендарного музыканта сообщил басист Nazareth Пит Агнью.



"Я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили", - отметил Агнью.



Nazareth наиболее известны своими хитами "Hair of the Dog" и "Love Hurts". А Маккаферти, известный своим мощным вокалом, был вокалистом Nazareth с момента их образования в 1968–2015 годах, когда он покинул группу по состоянию здоровья. Он записал с группой 23 альбома, начиная с одноименного альбома 1971 года и заканчивая Rock 'n' Roll Telephone 2014 года. Nazareth остаются активными и по сей день, с Агнью в качестве единственного первоначального участника и новым солистом Карлом Сентансом.



Последний сольный альбом Маккаферти вышел в 2019 году.







Арсений Томин