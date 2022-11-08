В Европу пришла энергетическая бедность, - В.Прохватилов

00:26 09.11.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 08.11.2022 |



Без российского природного газа Старому Свету критически не хватает энергии



Нехватка газа привела к увеличению счетов за отопление, которые миллионы европейцев уже не в состоянии оплачивать. В Европе потребители теперь оплачивают электроэнергию и газ по ценам, близким к рыночным. И в Европе практически нигде нет центрального отопления, как в России. Дома согреваются либо электричеством, либо газом.



Великобритания превратилась в нового "больного человека" Европы. Отмена гарантированных государством цен на энергоносители с апреля 2023 года может привести к тому, что более трети британских семей (26 миллионов человек) окажутся за чертой энергетической бедности.



Правительство Германии установило специальный налог на потребление газа, чтобы покрыть расходы на замену российских поставок. Из-за этого средняя семья из четырех человек будет платить за газ дополнительные 480 евро в год.



Эскалация энергетического кризиса в Европе грозит привести к энергетической бедности немецкий средний класс, говорится в докладе Германского экономического института в Кельне (Institut der deutschen Wirtschaft Köln). "Энергетическая бедность возникает, когда доля счетов за электроэнергию в чистом доходе человека превышает десять процентов, что затрагивало около 25 процентов всех граждан по состоянию на май 2022 года. Годом ранее под эту категорию подпадало менее 15 процентов всех граждан. По данным института, среднему гражданину в этом году придется платить около 2500 евро за бытовое потребление энергии (отопление, горячая вода, электричество). В то время как более бедные домохозяйства, как правило, больше страдают в случае роста стоимости основных услуг, таких как энергия, энергетическая бедность все больше влияет и на средний класс", - отметил эксперт института Максимилиан Штокхаузен.

Немцы из "нижнего среднего класса" теперь в два раза чаще становятся "энергобедными", чем год назад. 65% бедных семей уже серьезно пострадали от растущей энергетической бедности.



Невозможность согревать дома газом или электричеством породила новый вид немецкого бизнеса – воровство древесины, потому что немцы все больше переходят на дровяные печи. Особенно этот промысле участился в земле Баден-​Вюртемберг. Почуяв приближение холодов, бюргеры запасаются дровами для растопки, причем нелегально.



Чаще всего воруют уже готовые к использованию дрова. Ажиотажный спрос на древесину, ставшую товаром первой необходимости, привел к росту цен. В прошлом году кубометр древесины стоил 100-120 евро, а сейчас уже 200-240. Проще украсть. Ловкие гешефтмахеры при помощи бензопил и автокранов сумели своровать поваленной древесины на сотни тысяч евро. Распродают украденные стволы с помощью современных технологий - онлайн.



Представитель Управления уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг Дэвид Фрич подсчитал число краж древесины: "С января по сентябрь этого года число случаев находится на пятилетнем максимуме, и есть также признаки увеличения в ущербе по сравнению с предыдущими годами". В прошлом году ведомство насчитало 479 случаев с ущербом почти на 294 500 евро.



Французские энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergies призвали граждан и бизнес немедленно ограничить потребление энергии, так как из-за сокращения поставок российского газа цены на него стремительно растут. Открытое письмо глав организаций опубликовано в Le Journal du Dimanche.



Энергетики указали, что ни импорт сжиженного природного газа (СПГ), ни собственная выработка электроэнергии не могут заменить российский газ и обеспечить все потребности государства.



Правительство немедленно отреагировало на тревожный вопль энергетиков. Не рассчитывая в обозримой перспективе "расшить узкое место" производства и импорта электроэнергии, Елисейский дворец разработал и с большой помпой запустил комплексный план "энергетической трезвости" (sobriété énergétique), призванный подготовиться к трудной зиме без российского газа и с остановкой половины ядерных реакторов, нуждающихся в капитальном ремонте.



Среди заявленных мер "энергетического отрезвления" в основном призывы: к уменьшению обогрева и освещения квартир и офисов, поощрение удаленной работы. Есть и суровая конкретика, как, например, отключение горячей воды в региональных администрациях.



Поставлена цель за два года сократить потребление энергии во Франции на 10%, а нынешней зимой обеспечить отсутствие перебоев с газом и электричеством.



Одним из способов снижения энергопотребления по стране названо снижение температуры в помещениях до 19°C. Пьер де Монливо, президент Федерации энергетических услуг сообщил, что "сегодня созданы все условия для того, чтобы компании, владельцы, арендодатели и т. д. сделали это навсегда".



На презентации плана "энергетической трезвости" премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что к 2050 году планируется сократить энергопотребление на 40%.



Понимает ли новоназначенная премьерша, что глубокое снижение потребления электроэнергии будет означать реальную деиндустриализацию страны и обнищание большей части населения, сказать трудно. Но то, что правительство Пятой республики не видит возможности замещения российского газа и планирует сокращать энергопотребление на долгую перспективу, очевидно.



У борцов за "энергетическую трезвость" слово с делом не расходится – вечернее освещение фасада Версальского дворца и пирамиды Лувра стали отключать на два часа раньше.



Энергетическая бедность пришла и в Австрию. В одной лишь столичной Вене 200 тысяч горожан не в состоянии платить за газ и электричество.



В голландский Амстердам энергетическая бедность пришла весной прошлого года в 43 тысячи городских семей. Сейчас, когда иссяк поток дешевого российского газа, их число намного больше. Муниципалитет города с трудом наскреб денег на субсидии домохозяйствам с минимальным доходом, чтобы компенсировать часть возросших затрат на энергию в 2022 году.



По всей Европе создаются общественные организации нового типа – энергетические сообщества, в которых специалисты по энергетике советуют гражданам и организациям, как лучше сэкономить киловатты электричества и кубометры газа.



В прошлом году наиболее пострадала от энергетической бедности Болгария, где энергобедняком стал почти каждый четвертый человек (23,7%), за ней следуют Литва (22,5%) и Кипр (19,4%).



Граждане Латвии придумали как согреться. В конце октября были "зафиксированы случаи вандализма и кражи, в ходе которых были повреждены скамейки на 15 автобусных остановках. Происшествия были выявлены на государственных автомагистралях в Добельском и Тукумском уездах. Всего со скамеек распилено и украдено 69 деревянных реек, а ущерб, нанесенный вандалами, составляет 1157,17 евро".



У эстонцев есть свои горючие сланцы и созданная в советское время сланцевая промышленность, у Латвии – гидроэнергетика, также созданная в советские годы. А вот Литва стала энергетическим нищебродом, после того как закрыла Игналинскую АЭС.



Самые низкие показатели энергетической бедности зафиксированы в Швейцарии (0,2%), которая 90% своей потребности в электроэнергии покрывает за счет ГЭС и АЭС, и богатой газом Норвегии (0,8%).



Средний показатель энергобедности по Европе составил 6,9%. Нет сомнения, что, когда будут опубликованы данные за 2022 год, эти цифры будут намного выше. В числе фаворитов на звание чемпиона по энергетической бедности 2022 года – Литва, Болгария, Албания и Великобритания.



Можно с уверенностью прогнозировать, что в Европе начнутся жестокие схватки за киловатты электричества и килокалории тепла.