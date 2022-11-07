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    Узбекистан   | 
Узбекистан может начать выдавать гражданство за инвестиции
00:30 09.11.2022

Иностранцам могут разрешить получить гражданство Узбекистана в упрощенном порядке за инвестиции в размере не менее 1 млн долларов. Кроме того, на такой порядок смогут претендовать не только инвесторы, но и известные ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства.

Министерство инвестиций и внешней торговли разработало поправки в закон о гражданстве Узбекистана и выставило для общественного обсуждения.

Согласно законопроекту, предлагается внедрить упрощенный порядок приема в гражданство Узбекистана иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые инвестировали не менее 1 млн долларов в эквиваленте в инвестиционные проекты в стране. На такой порядок смогут претендовать не только инвесторы, но и известные ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства из других стран.

Выдачей свидетельства о внесении инвестиций займутся Центральный депозитарий ценных бумаг или Агентство государственных услуг. Этот документ будет приложен к ходатайству о приеме в гражданство Узбекистана.

Сейчас на упрощенный порядок распространяется только на соотечественника, являющегося гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, если он имеет хотя бы одного родственника по прямой восходящей линии, проживающего на территории Узбекистана и являющегося гражданином этой страны, имеет законный источник существования, обязуется соблюдать Конституцию страны, владеет государственным языком в пределах, необходимых для общения.

Законопроект разработан на основе поручения Администрации президент от 10 марта 2022 года и "дорожной карты" Кабмина "о создании дополнительных условий для использования возможностей туристической сети в условиях назревающего международного кризиса".

Ожидается, что принятие этих поправок повысится инвестиционная привлекательность страны, увеличится поток иностранных инвесторов, привлечет внимание международного делового сообщества к позитивным изменениям в инвестиционной среде Узбекистана и повысится авторитет страны на международной арене.

Обсуждение документа продлится до 23 ноября.

Источник - Газета.uz
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