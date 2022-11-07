Кыргызского акына Болота Назарова опять повязали и обвиняют в грабеже

09:51 09.11.2022

9 ноября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Акына Болота Назарова снова задержали. Подозревают в грабеже



В Московском районе задержан акын из редакции Temirov Life Болот Назаров. Он подозревается в грабеже, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.



По данным ведомства, 7 ноября в милицию Московского района с заявлением обратился житель села Беловодского. Он просил принять меры в отношении неизвестного, который под предлогом сфотографироваться попросил жеребца у несовершеннолетнего сына, после чего,

применив силу в отношении его, ускакал.



Факт зарегистрирован в ЕРП по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 (грабеж) УК КР, возбуждено уголовное дело. Девятого ноября подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Украденный жеребец обнаружен и изъят как вещественное доказательство.



Болот Назаров также проходит обвиняемым по делу о наркотиках вместе с журналистом Болотом Темировым.