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Задержан за коррупцию бывший вице-министр индустрии Казахстана Тимур Токтабаев
10:01 09.11.2022

Задержан бывший вице-министр МИИР РК

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает Zakon.kz.
По информации Агентства по противодействию коррупции, 7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев.

Арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Тимура Токтабаева и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8), – отметили в ведомстве.

По информации Агентства по противодействию коррупции, должностные лица министерства без проведения аукциона незаконно передавали предпринимателям месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов.

В результате аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка.

В связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге.
Агентство по противодействию коррупции.
Расследование продолжается.

В 2019 году Тимур Токтабаев был освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК в связи с переходом на другую работу. Работал в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития с 2011 года.

Анастасия Стативкина

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Источник - Zakon.kz
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