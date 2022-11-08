Пользуясь тем, что умеют считать. За ночь АмерДемократы резко улучшили свое положение на выборах

10:15 09.11.2022 Озвучены первые итоги выборов в США: у демократов появилась надежда

Республиканцы выступили не столь успешно, как предполагалось



У американских демократов появились причины для осторожного оптимизма во вторник вечером после завершения голосования на промежуточных выборах в США, поскольку некоторые из их кандидатов выступили лучше, чем ожидалось, Однако, по предварительным данным, республиканцы по-прежнему имеют преимущество в борьбе за контроль над Палатой представителей.



Во вторник, 8 ноября, американцы отправились на избирательные участки, чтобы определить, какая из двух партий получит контроль над Конгрессом США на следующие два года, пишет The Guardian.



Как известно, прогнозы на исход выборов в последние дни предвыборной кампании благоприятствовали республиканцам. В Соединенных Штатах партия действующего президента обычно теряет места на промежуточных выборах, а низкий рейтинг одобрения Джо Байдена в сочетании с опасениями по поводу состояния экономики США снизили ожидания демократов на успех.



Но некоторые ключевые выборы (а напомним, что кроме выборов членов Конгресса прошли во многих штатах выборы губернаторов, других должностных лиц) склонялись в пользу демократов в последние часы ночи вторника. Демократы выиграли две из трех гонок в Палате представителей в Вирджинии. Дженнифер Вэкстон и Эбигейл Спанбергер сумели обойти соперников-республиканцев, хотя Элейн Лурия - член специального комитета Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года - уступила своей сопернице, республиканке Джен Кигганс.



Пока идет подсчет голосов, но контроль над Конгрессом - и будущее повестки дня Байдена - висит на волоске, отмечает The Guardian. Однако первые результаты уже подтвердили одну уверенность: выборы проходят не совсем так, как надеялись республиканцы.



"Определенно это не республиканская волна, это чертовски точно", - сказал MSNBC сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, когда результаты просочились во вторник вечером.



Несмотря на некоторые проблески надежды для демократов, республиканцы по-прежнему сохранили возможность восстановить контроль над Палатой представителей, отчасти благодаря благоприятному сезону перераспределения избирательных округов после переписи 2020 года.



В борьбе за Сенат республиканцы и демократы на данный момент идут ноздря в ноздрю. Поддерживаемый Трампом Джей Ди Вэнс победил конгрессмена-демократа Тима Райана в неожиданно напряженной борьбе за открытое место в Сенате штата Огайо, в то время как республиканец Тед Бадд отразил энергичный вызов демократа Шери Бизли за сенатское кресло в Северной Каролине.



Но успехи сенаторов-демократов Майкла Беннета от Колорадо и Мэгги Хассан, которые считались находящимися под угрозой проигрыша в случае республиканского прорыва, вселили в Демпартию надежду на сохранение контроля над верхней палатой.



Сенат в настоящее время разделен 50 на 50 с демократами, имеющими решающий голос вице-президента Камалы Харрис.



Окончательные результаты, которые определят контроль над Конгрессом на оставшуюся часть первого срока Байдена на посту президента и могут еще больше ограничить его законодательную повестку дня, могут занять дни или даже недели в некоторых ожесточенных гонках в Сенате. Задержка с результатами, вероятно, вызовет юридические споры и теории заговора о фальсификации результатов голосования, особенно если оставшиеся места будут определять контроль над Сенатом.



Во вторник в некоторых штатах, ставших полем электоральной битвы, наблюдались сбои на избирательных участках, что усилило опасения, что отрицатели выборов воспользуются отдельными инцидентами, чтобы вызвать необоснованные сомнения в легитимности результатов.



Чиновники округа Марикопа в Аризоне заявили, что решили проблему с подсчитывающим голоса табулятором, которая вызвала задержки на некоторых избирательных участках. Судья отклонил экстренное ходатайство республиканских групп о продлении времени голосования, поскольку представитель округа заверил общественность, что все бюллетени будут подсчитаны.



Один общественный центр в округе Кобб штата Джорджия объявил, что будет открыт на 45 минут дольше из-за задержки начала работы избирательного участка во вторник утром



На некоторых избирательных участках в округе Люцерн в Пенсильвании закончилась бумага, в результате чего некоторым избирателям было отказано в возможности проголосовать. Суд постановил, что республиканский округ должен оставаться открытым до 22:00, чтобы у избирателей было достаточно времени для голосования.



Это решение может повлиять на горячо оспариваемую гонку за сенаторское место в Пенсильвании между республиканцем Мехметом Озом, которого поддерживает Трамп, и демократом Джоном Феттерманом, который боролся за то, чтобы убедить избирателей, что он подходит для этой должности после перенесенного инсульта. Ранее в день выборов агентство, наблюдающее за голосованием в Филадельфии, заявило, что отложит подсчет тысяч бумажных бюллетеней из-за иска республиканцев, в котором говорилось, что процесс открыт для дублирования голосования.



Десятки кандидатов от республиканцев в Сенат, Палату представителей и другие крупные учреждения отказались подтвердить, что они примут результат, если проиграют, на фоне заявлений о мошенничестве, связанных с утверждением Трампа о том, что президентские выборы 2020 года были "украдены" у него.



В бюллетени для голосования включены 35 мест в Сенате и все 435 мест в Палате представителей, что дает республиканцам возможность радикально изменить состав Конгресса. Опросы общественного мнения показали, что поддержка демократов упала в последние недели на фоне растущей обеспокоенности избирателей высокой инфляцией и преступностью, по двум вопросам, по которым республиканцы считаются сильнее.



По данным AP VoteCast, половина избирателей говорят, что инфляция в значительной степени повлияла на их решения по промежуточным выборам, что стало потенциально зловещим признаком для демократических перспектив. Но из более обнадеживающих новостей для демократов следует отметить, что такая же большая доля избирателей - 44% - заявили, что их больше всего беспокоит будущее демократии – эту тему Байден и его однопартийцы усиленно педалировали в последние дни своей кампании. Президент США заявил, что американская демократия находится на кону в промежуточные сроки перед лицом многочисленных проблем, от мошенничества и подавления избирателей до ложных заявлений Трампа о фальсификации результатов голосования.



"Наша жизнь будет зависеть от того, что произойдет в ближайшие год-три, - сказал Байден на заключительном предвыборном митинге в Мэриленде в понедельник. – Это определит, как будут выглядеть следующие пару десятилетий".



Многие кандидаты от Демократической партии также уделили большое внимание защите прав на аборт после отмены решения Верховного суда США по "делу Роу против Уэйда" в начале этого года. Ожидалось, что результаты выборов губернаторов и судей в штатах будут иметь важные последствия для доступа к абортам в нескольких штатах.



В Пенсильвании демократ Джош Шапиро решительно победил республиканца Дуга Мастриано, крайне правого отрицателя выборов. В Мичигане губернатор Гретхен Уитмер объявила о победе над своим соперником-республиканцем Тюдором Диксоном.



Тем временем во Флориде губернатор-республиканец Рон ДеСантис одержал победу на фоне растущих слухов о его президентских амбициях в 2024 году.



В Джорджии Стейси Абрамс, звезда Демократической партии, уступила губернатору Брайану Кемпу, завершив ожесточенный матч-реванш их противостояния 2018 года. Другой кандидат от демократов, Бето О’Рурк, потерпел неудачу в своих попытках сместить с поста губернатора Техаса Грега Эбботта, который уверенно выиграл третий срок.



Две губернаторские гонки дали демократам повод для оптимизма. Кандидаты от демократов в этих штатах войдут в историю, поскольку Уэс Мур станет первым темнокожим губернатором Мэриленда, а Мора Хили станет первым губернатором-лесбиянкой в ​​американской истории.



В Нью-Йорке демократка Кэти Хоукул легко победила соперника конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, который надеялся вызвать возмущение в либеральном штате, задействовав беспокойство избирателей по поводу преступности. Хоукул, вступившая в должность после отставки Эндрю Куомо, стала первой женщиной, избранной губернатором в истории Нью-Йорка.



Гнев по поводу решения Верховного суда, отменившего конституционное право на аборты, по-видимому, побудил многих людей прийти на избирательные участки, которые обычно не могут голосовать на промежуточных выборах, особенно женщин. В Мичигане избиратели выступили за защиту доступа к абортам, в то время как избиратели в Вермонте и Калифорнии решили гарантировать право на аборт в своей конституции. Тем временем в Мэриленде избиратели подавляющим большинством голосов одобрили легализацию каннабиса.



Если республиканцы возьмут под свой контроль Палату представителей, они пригрозили начать серию расследований в отношении Байдена и его администрации в попытке поставить его в неловкое положение в преддверии следующих президентских выборов.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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