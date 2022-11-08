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Вот и Гэвин ушел. Первые отставки в новом Британском правительстве Сунака
11:11 09.11.2022

Член британского правительства Гэвин Уильямсон ушел в отставку

Министр без портфеля в британском правительстве Гэвин Уильямсон подал в отставку после обвинений в неподобающем обращении с другими членами Консервативной партии. Прошение об отставке на имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака было опубликовано на странице политика в социальной сети.

Увольнение Уильямсона стало первым в правительстве Сунака, после назначения на пост премьера 25 октября.

"Как вам известно, в настоящий момент идет процесс рассмотрения жалоб, поданных против меня из-за текстовых сообщений, которые я отправлял коллеге", - уточнил министр без портфеля.

Он также отметил, что в отношении него были выдвинуты и другие обвинения, Уильямсон их отрицает. Парламентарий подчеркнул, что данная ситуация отвлекает от работы правительства, в связи с этим он принял решение выйти из состава кабинета министров.

Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН

Источник - МК
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