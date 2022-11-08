Стало понятно, что "Северный поток" разрушила американская торпеда, - Нильс Эриксен

11:36 09.11.2022

Стало понятно, что "Северный поток" разрушила американская торпеда

Шестой флот ВМС США влез на Балтику

Нильс Эриксен



По данным из достоверных источников, на месте взрыва газопровода "Северный поток" была обнаружена американская торпеда. Это был тот тип торпеды, которую нес эсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS Paul Ignatius (DDG 117) - ракета RGM-84 Harpoon. "Гарпун" - основное противокорабельное оружие в ВМС Соединенных Штатов, он имеет дальность действия 300 км и известен как "ship-killer" - "убийца кораблей".



США предоставили украинским вооруженным силам противокорабельные ракеты "Гарпун" в конце мая этого года, а затем Украина использовала ракеты "Гарпун", чтобы потопить буксир ВМФ России "Василий Бех" примерно 17 июня. На самом деле это Военно-морские силы США испытали разрушительную силу ракет "Гарпун" в боевых действиях на Украине. Примерно в то же время Шестой флот США начал собирать точные карты окрестностей трубопровода "Северный поток", чтобы дистанционно осуществить диверсию.



Все о взрыве СП: Диверсию осуществил Шестой флот ВМС США



От администрации Обамы до администрации Байдена все они утверждали, что трубопроводы СП углубят обширную зависимость Германии и других частей демократической Европы от поставок российских энергоносителей, Байден даже пригрозил "положить конец" "Северному потоку-2".



С 2022 года Военно-морские силы США активно демонстрируют свое военное присутствие в Балтийском регионе, якобы продиктованное международной ситуацией и новой фазой российского вторжения на Украину. На самом деле, следующая временная шкала показывает, что "применение силы" ВМС США против трубопровода "Северный поток" было преднамеренным.



Во-первых, втихую назначьте командира, знакомого с быстрыми подводными атаками



ВМС США произвели незаметную кадровую перестановку - 20 мая министр обороны Ллойд Дж. Остин III объявил, что контр-адмиралу ВМС Томасу Иши присвоено звание вице-адмирала и он назначен командующим Шестым флотом. Томас Иши хорошо разбирается в подводной быстрой атаке, и он командовал быстроходными подводными лодками и наблюдал за операциями по извлечению торпед, плавучим сухим доком и системами спасения подводных лодок военно-морских сил.



Во-вторых, воспользовавшись военными учениями, заранее соберите подробные данные о предполагаемом месте нападения.



Учения "Балтийские операции" (BALTOPS 22), проводимые Шестым флотом США, проходили с 5 по 17 июня. Важные сценарии включают противолодочные операции, операции по разминированию, беспилотные подводные аппараты, обезвреживание взрывоопасных боеприпасов и т. д.



Примечательно, что в период BALTOPS Шестой флот ВМС США сотрудничал с американскими Научно-исследовательскими и военными центрами ВМС, готовя Мобильное подразделение по обезвреживанию взрывоопасных предметов вблизи острова Борнхольм, Дания (очень близко к местам взрыва газопровода СП) и сбор более 200 часов подводных данных - данных, которые включали точное отображение местоположения трубопроводов "Северный поток", которое было достаточно точным для дистанционной диверсии.



Американский эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117) быстро покинул Балтийское море после завершения своей миссии.



15 сентября корабль ВМС США "Пол Игнатиус" прибыл в Ригу, Латвия, для запланированного визита в порт. 26 сентября этот эсминец пришвартовался в порту Гдыня, Польша, после завершения своей "миссии", в тот же день произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток". После этого "Пол Игнатиус" был немедленно отправлен обратно на военно-морскую базу Рота, Испания, чтобы покинуть место аварии.



Автор: Нильс Эриксен - Niels K. Eriksen - датский журналист-фрилансер.



Перевод Сергея Духанова.



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