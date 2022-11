Демократы будут цепляться за власть и не признают итоги выборов, - The Federalist

11:44 09.11.2022

Уступать власть без сопротивления демократы не собираются

Демократы даже не пытаются притворяться, что их интересуют проблемы простых американцев, пишет The Federalist. Автор статьи убежден, что в случае победы Республиканской партии ее оппоненты неизбежно будут хвататься за власть и не признают итоги промежуточных выборов.



Джон Дэниел Дэвидсон (John Daniel Davidson)



Политическая партия, убежденная в том, что в случае победы ее оппонентов на выборах страна столкнется с экзистенциальным кризисом, представляет угрозу демократии

Результаты выборов 2022 года не так уж и трудно предсказать. Республиканцы победят, и победят с большим отрывом. Единственный вопрос на этом фронте: насколько велико будет большинство Республиканской партии в Палате представителей и Сенате. И сколько губернаторских особняков перейдет под ее контроль. Разгонится ли красная волна до цунами? Или ограничится мощным прибоем?



Помимо игры в числа, над этими промежуточными выборами нависает более важный вопрос. Почему в то время, когда для подавляющего большинства американцев главными проблемами являются инфляция и экономика, демократы предпочли вести предвыборную борьбу, сосредоточившись на темах экстремизма в отношении абортов и истерического страха по поводу "угроз демократии"? Ведь эти проблемы представляют интерес для довольно небольшой части американского электората, придерживающейся левых взглядов, которая и без того уверенно голосует за демократов.



Почему демократы хотя бы не сделали вид, что их волнуют такие базовые проблемы, как рост цен на продукты и бензин, рост преступности в крупных городах и надвигающийся экономический спад? Одно дело, когда президент Байден и лидеры Демократической партии в Конгрессе не желают рассматривать эти вопросы как предмет политики. Но совсем другое дело - отказываться даже от того, чтобы признать, что сейчас как раз эти проблемы являются реальными для большинства американцев.



Можно было бы подумать, что просто исходя из банальных личных интересов (скажем, цепляясь за свое ничтожное большинство), они соберут волю в кулак и притворятся, что им не все равно, и хотя бы пообещают заняться этими проблемами, пусть даже они и солгут. Но они не смогли сделать даже этого. Почему?



Ответ не сулит стране ничего хорошего. Да, республиканцы одержат победу, отправят в отставку Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и разрушат карьерные устремления целой когорты политиков-демократов среднего возраста, таких как Бето О'Рурк (Beto O’Rourke) и Стейси Абрамс (Stacey Abrams). Но это только половина дела, и, возможно, не самая важная.



Неспособность демократов хоть немного смягчиться, их нежелание осознать реальность и ответить избирателям с некоторой долей сочувствия (какой бы незначительной она ни была), конечно же, является следствием того, что партию захватили представители ее леворадикального крыла. (Недавно по этому поводу очень точные слова в газете Washington Post написал Генри Олсен: "Сегодня Демократическая партия все больше похожа на Республиканскую партию эпохи Великой депрессии, которая состояла из представителей влиятельных элит, потерявших связь с большинством рабочего класса").



Опасность возникает, когда демократы отказываются признавать, что народ не выдавал им мандата оставаться у власти, и неизбежно ищут какое-то другое оправдание для того, чтобы за нее цепляться. Несмотря на все их разговоры об "угрозах демократии" со стороны "не признающих выборов" республиканцев (один из тупейших политических ярлыков нашей эпохи), именно демократы представляют реальную угрозу. Этот избирательный цикл ясно показал, что они не пытаются создать коалицию большинства. Они находят отклик исключительно у левых избирателей с высшим образованием, а также у "пробудившихся" учреждений и корпораций, которые эти люди сейчас контролируют. Может, это и коалиция меньшинства, но она настолько мощная, что открывает для вынашивающих тайные планы демократов новые возможности: помимо победы на выборах есть и другие способы получить и удержать власть.

Бормотания президента о "прекращении использования угля" и ископаемого топлива, спасении демократии от отрицающих выборы мятежников, утверждении радикальной повестки дня трансгендерного лобби и поддержке экстремизма в отношении абортов не случайно, каким бы потерянным Байден ни выглядел. В сущности, это сигналы для элит электората, обеспечивающих власть. Они призваны заверить: мы вас прикроем, к черту простых американцев.



И что, вы правда думаете, что перед лицом серьезнейшего поражения на выборах политическая партия, которая солидаризируется с интересами элиты и принципами воук-морали; которая контролирует Белый дом и административную бюрократию; которую поддерживают корпоративные СМИ и крупнейшие технологические компании (за исключением Twitter Илона Маска), собирается так просто отказаться от этой власти? И передать ее тем самым людям, которых она осуждает как разрушителей нашей демократии? Позволить кому-то вроде Дональда Трампа когда-нибудь вновь приблизиться к Белому дому?



Конечно же, нет. То, что демократы делали в течение шести месяцев, предшествовавших выборам 2020 года (не просто беспорядки и мародерство, но и фальсификация или "укрепление" выборов с помощью судебных исков и скоординированной онлайн-цензуры), следует понимать как провал. Демократы будут использовать каждый орган исполнительной власти, каждый инструмент правоохранительных органов, каждую враждебную демонстрацию силы, имеющуюся в их распоряжении, чтобы остаться у власти или хотя бы лишить реальной власти республиканцев.



Мы знаем, что еще до того, как Трамп победил на выборах 2016 года, ФБР начало разрабатывать "страховой полис", фальшивку о сговоре с Россией, на случай, если он победит. А еще вспомните, как после победы Трампа каждый видный демократ осуждал его как "нелегитимного"; как уличные молодчики из числа леваков устраивали беспорядки в крупных городах; как избранные демократы ухитрялись осложнять президентство Трампа с помощью бесконечных расследований и безосновательного импичмента. И, прежде всего, мы видели, как они были полны решимости не допустить того, чтобы подобные события произошли в 2020 году. И они не произошли.

Не забывайте об этом, когда на этой (и на следующей) неделе будут опубликованы результаты промежуточных выборов. У демократов и корпоративных СМИ есть причина настойчиво продвигать идею того, что результатов ключевых выборов мы не узнаем в течение нескольких дней, а может и недель. Речь идет не только о подсчете открепительных удостоверений, но и о том, чтобы организовать фальсификацию - либо для того, чтобы заявить о победе, либо для того, чтобы отрицать легитимность голосования. Что бы ни говорили демократы о том, что, по их опасениям, могут сделать "не признающие выборов" республиканцы, они сами готовятся сделать то же самое или еще хуже.

Политическая партия, которая убедила себя, что в случае победы ее оппонентов на выборах страна столкнется с экзистенциальным кризисом, и которая даже не делает вид, что служит кому-то, кроме своих избирателей с высшим образованием, придерживающихся левых взглядов, представляет собой опасное сочетание. Само собой разумеется, такая партия, неспособна завоевать большинство. Но она неспособна и отказаться от власти. И поэтому она, безусловно, является самой большой угрозой демократии, перед лицом которой оказалась сегодня наша страна.

Джон Дэниел Дэвидсон - старший редактор The Federalist. Его статьи публиковались в Wall Street Journal, The New York Post и других изданиях.