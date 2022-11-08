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Не дали поссать, супостаты! Кыроппозиционеров жестоко пытают в тюрьме
11:48 09.11.2022

9 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище
Массовые аресты. Перизат Суранова заявляет о пытках

Бишкекский городской суд рассматривает меру пресечения в отношении активистки Перизат Сурановой.

В ходе заседания обвиняемая заявила о пытках со стороны сотрудников следственной службы МВД. По ее словам, сотрудники милиции пришли к ней домой рано утром.

"Сотрудники милиции изъяли вещи, которые даже не принадлежат мне. Меня обманом доставили в следственную службу. С утра до позднего вечера мне не давали ни еды, ни воды, не давали сходить в туалет. Я расцениваю это как пытки", - сказала Перизат Суранова.

В суде произошел скандал. Когда судебная коллегия вышла в совещательную комнату, конвой стал выводить обвиняемую из зала заседаний. Адвокат Жаныш Бараков потребовал оставить его подзащитную, но Перизат Суранову увели.

Отметим, что в итоге суд признал законным и обоснованным задержание активистки.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.

Источник - 24.kg
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