Правительство Узбекистана утвердило создание центров занятости для женщин во всех махаллях

11:51 09.11.2022

09.11.22

Правительство Узбекистана утвердило "Положение о центрах по обеспечению занятости и укреплению здоровья женщин в махаллях". Об этом сообщили в Минюсте.



Согласно документу, такие центры появятся во всех махаллях страны. В центрах, где женщин будут обучать профессиям, разрешается оплачивать труд мастеров производственного обучения за счет средств Государственного фонда содействия занятости.



Предприниматели, решившие в рамках одного социального проекта обеспечить постоянную занятость до 20 женщин, смогут получить государственный грант в размере до 3 млн сумов ($270) на каждую работницу.

Грант направляется на приобретение станков, оборудования и оснащения, необходимых для производства и изготовления швейной, кондитерской, кулинарной и различной ремесленнической продукции, организуемых в центрах в рамках реализации социального проекта.



Положением также определены категории женщин, которым выделяется государственный грант на проекты, направленные на профессиональное обучение, а также обучение предпринимательству, обеспечение занятости и содействие началу предпринимательской деятельности. Это безработные женщины, которые:



👉 внесены в "Единый реестр социальной защиты" и в "Женскую тетрадь";



👉 занимаются воспитанием детей, особенно в сельской местности;



👉 вернулись из зарубежной трудовой миграции;



👉 трудоспособны, но имеют инвалидность;



👉 пострадали от торговли людьми, а также от преследований и насилия, находятся в тяжелом экономическом положении;



👉 окончили общеобразовательные учреждения среднего и профессионального образования, не поступили в вузы или не имеют возможности получить высшее образование;



👉 ранее были привлечены к уголовной ответственности, состоят на профилактическом учете или вернулись из учреждений по исполнению наказания.



На грант также могут рассчитывать женщины, которые занимаются повседневной трудовой деятельностью и получают доход, - для сокращения неформальной занятости.



Ранее безработным жительницам Узбекистана власти обещали компенсировать до 70%, но не более 1 млн сумов ($91) от стоимости курсов обучения профессиям.