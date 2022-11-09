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Американское министерство правды вторгается в соцсети, - Св.Князев
11:58 09.11.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 09.11.2022

На тропе борьбы с "дезинформацией"

Американское издание The Intercept опубликовало материал, содержащий доказательства существования в соцсетях США тотальной цензуры по вопросам, совершенно далеким от экстремизма или государственной тайны. Статья стала результатом анализа как материалов многочисленных "утечек" данных из американских спецслужб, так и документов, находящихся в публичном доступе.

Занавес тайны над деятельностью империи цензуры, построенной спецслужбами США, был приподнят в начале текущего года, когда министерство внутренней безопасности объявило о создании Совета по регулированию дезинформации – специального органа, призванного бороться с якобы ложной информацией, угрожающей интересам Соединенных Штатов. Потом американская общественность возбудилась, деятельность Совета была приостановлена, но это никак не сказалось на планах борцов с дезинформацией из министерства внутренней безопасности.

По данным The Intercept, спецслужбы США впервые озаботились борьбой с распространением "неправильной" информации в 2018 году. Тему борьбы с "дезинформацией" власти США подняли на знамя, а входящее в структуру министерства внутренней безопасности Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (АКБЗИ) заявило о намерении мониторить дискуссии в соцсетях с привлечением частных платформ. Тогда же в министерстве была создана Целевая группа по противодействию иностранному влиянию, в рамках которой сотрудники АКБЗИ и Управления разведки собирали данные о потенциальных "дезинформационных" угрозах с целью передачи ее администрации соцсетей и правоохранительным органам.

В 2019 году в министерстве уже существовал полноценный отдел противодействия иностранному влиянию со штатом в 15 человек, который на постоянной основе собирал данные о том, что власти США намерены объявить дезинформацией. А таковой объявляется все, что не устраивает правящие круги США. В 2020 году новому отделу было поручено, в частности, следить за распространением "неправильной" информации о происхождении и распространении коронавируса. К "дезинформации" были отнесены также подтасовки, в результате которых президентом США в 2020 году стал Джо Байден.

С момента переезда Байдена в Белый дом спецслужбам было поручено сделать еще больший упор на борьбу с "дезинформацией". Уже в начале 2021 года на смену Целевой группе по противодействию иностранному влиянию пришла Группа по противодействию дезинформации и недобросовестной информации. Новая структура начала подвергать цензуре не только иностранные, но и американские СМИ.

Как показывает расследование The Intercept, спецслужбы всячески стараются сделать владельцев и руководителей соцстей "отзывчивыми" на их просьбы.

В июне 2021 года консультативный комитет министерства внутренних дел подготовил отчет, в котором призвал спецслужбы США "останавливать распространение информации… подрывающей ключевые демократические институты", а для этого инвестировать средства в разработку новых методов "противодействия дезинформации".

В 2022 году власти США привлекли к деятельности в сфере цензуры такие ведомства, как таможенная, пограничная, миграционная, секретная службы, а также управление по науке и технологиям.

Попавший в распоряжении СМИ черновой вариант обзора в сфере внутренней безопасности США показал, что министерство считает "борьбу с дезинформацией" одной из важнейших своих обязанностей.

"Противодействие дезинформации" стало важной составляющей частью разработанной администрацией Байдена Национальной стратегии по борьбе с внутренним терроризмом. Этот документ называет в числе приоритетов деятельности спецслужб "укрепление доверия к правительству" и "устранение крайней поляризации в обществе". Если короче, это борьба с любым инакомыслием.

По информации СМИ, ФБР активно проникает в закрытые чаты соцсетей и на онлайн-форумы, чтобы бороться с теми, кто не разделяет взгляды властей.

"Нет никаких конкретных юридических ограничений на использование социальных сетей Федеральным бюро расследований", – цитирует The Intercept директора программ правовой свободы и национальной безопасности Центра правосудия Фаизу Патель Бреннан.

Марк Цукерберг публично признал, что подконтрольные ему платформы ограничили распространение репортажей New York Post после разговора с сотрудниками ФБР.

Одним из примеров "борьбы с дезинформацией" стала история с содержимым ноутбука Хантера Байдена. Сотрудники американских спецслужб проводили целую операцию, чтобы заставить американцев поверить в то, что данные с ноутбука сына президента США – это "российская дезинформация". И многие поверили.

В мае 2022-го генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт выступил инициатором подачи иска о борьбе с тем, что он считает масштабными усилиями администрации Байдена по оказанию давления на компании социальных сетей с целью управлять контентом. В иске утверждается, например, что правительство прилагает особые усилия, чтобы подвергнуть цензуре некоторые материалы, связанные с "пандемией" коронавируса. По данным СМИ, руководители IT-компаний Twitter, Facebook*, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn и Verizon Media, начиная с 2020 года, каждый месяц встречаются с представителями ФБР и Министерства внутренней безопасности США, обсуждая противодействие "распространению дезинформации".

Фактически в США создана империя лжи, позволяющая властям под видом "борьбы с дезинформацией" блокировать и искажать информацию. Объективной информации, например, о том, что ученые ряда стран обнаружили свидетельства смертельной опасности вакцин от коронавируса, а Украина – это неонацистское формирование, являющееся инструментом агрессии США против России, в этом виртуальном мире места нет.

*Структура компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667984280


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