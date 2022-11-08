Шавкат Мирзиеев дал старт строительству "Олимпийского городка"

12:04 09.11.2022

Президент дал старт строительству Олимпийского городка

Шавкат Мирзиеев заложил первый камень в фундамент Олимпийского городка. Он строится к Азиатским играм и Пара-играм среди молодежи 2025 года. Стоимость проекта - более 289 млн долларов. После соревнований в комплексе разместятся Минспорта, спортивные академия и федерации.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9 ноября принял участие в церемонии закладки первого камня в строительство объектов Олимпийского городка в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Среди участников мероприятия также были генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам, президент Паралимпийского комитета Азии Маджид Рашид, генеральный директор компании CAMC Engineering (главный проектировщик) Ли Хайсин, председатель Совета ветеранов спортивных организаций Узбекистана Баходир Махситов и спортсмены.



Олимпийский городок строится к Азиатским играм и Азиатским Пара-играм среди молодежи, которые впервые пройдут в Узбекистане в 2025 году. Представители 45 стран континента будут соревноваться почти в 20 видах спорта.



Олимпийский городок "будет представлять собой современный комплекс с прорывной архитектурой, энергоэффективный и вобравший в себя самые передовые инновационные решения", сказал на церемонии Шавкат Мирзиеев.



Стоимость проекта составляет более 289 млн долларов. Площадь городка составит 100 га. Здесь будут построены легкоатлетический и футбольный стадион на 10 тысяч мест, 6 крытых и 7 открытых спортивных сооружений, дворец водных видов спорта, велотрек, комплексы единоборств, командных видов спорта.



После соревнований комплекс не будет пустовать, говорится в сообщении. Позже здесь разместятся Министерство развития спорта, спортивные федерации и Государственная спортивная академия Узбекистана. Комплексы также будут доступны для желающих заниматься спортом.