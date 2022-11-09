Отуречивание на марше: Центральную Азию продолжают отрывать от России, - Айнур Курманов

12:49 09.11.2022 Пару недель назад по информации турецкого издания Anadolu было принято решение главами стран участниц Организации тюркских государств (ОТГ) о создании единого алфавита на базе турецкого языка, который был единодушно принят как образец.



Подобный шаг имеет далеко идущие последствия, так как ведет к геополитическому отрыву среднеазиатского региона от России.



Для этих целей в турецком городе Бурса даже прошел семинар с участием языковедов из Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии по итогу которого была создана и специальная межгосударственная комиссия. В новый орган уже вошло по два чиновника от каждой страны, отвечающие за языковую политику в правительстве.



Предполагается, что первая рабочая встреча членов общей комиссии пройдет в Киргизии, где на основе предоставленных учеными языковедами материалов, участники должны будут прийти к одному из вариантов единого тюркского алфавита. А уже потом после одного или нескольких подобных заседаний результаты работы представят Совету старейшин ОТГ.



Примечательно, что одобрять окончательный вариант будет даже не совещание глав государств, а как раз данный странный орган "старейшин", который возглавляет экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Надо отметить, что именно он предложил в 2019 году преобразовать Совет тюркских государств в полноценную Организацию тюркских государств, в 2021-м добился согласия всех президентов, а уже в Стамбуле на первом учредительном заседании был избран руководителем структуры внутри ОТГ.



С самого начала данный британский проект ОТГ был инициирован Елбасы неслучайно, так как этим создавался противовес и ложная альтернатива Евразийскому экономическому союзу, а консолидации вокруг Москвы противопоставлялась интеграция "тюркского мира" под эгидой реваншистской неосманистской Анкары.



И вопрос латинизации казахского и всех языков бывших советских среднеазиатских республик и введения единого алфавита по турецкому образцу носит на самом деле важнейший стратегический и идеологический характер. При этом и тут Нурсултан Назарбаев оказался главным инициатором процесса, который фактически является сознательным отуречиванием всех местных языков.



Планы подобного существовали давно, еще с 1991 года, но наиболее активно о них заговорили в преддверии первой учредительной конференции ОТГ в Стамбуле на турецком телевидении, где процесс откровенно назвали окончательным переходом от "кириллицы на латиницу".



Так, во время одной из августовских передач прошлого года Турецкого международного телеканала для тюркского мира TRT Avaz ("Голос"), где идет вещание и на русском языке, было сказано следующее:



"Новой стратегической целью для единения тюркского мира является введение общего алфавита. Тюркские республики завершают процесс "перехода от кириллицы к латинице". Единственная страна, которая не изменила алфавит, - это Кыргызстан.



Так в чем же заключается стратегическая важность смены "алфавита"? В период СССР тюркские республики в Центральной Азии еще не были независимыми странами, именно тогда тюркские народы перешли на кириллицу".



Власти этих республик пытаются представить процесс не как окончательную дерусификацию, а как некое возвращение к своим традиционным этническим корням. Хотя, в Казахстане и Узбекистане одновременно, как по команде, были приняты практически одинаковые версии законов "о вывесках", которые ставят крест не только на наименованиях ресторанов и магазинов, но и на русской топонимике в целом.



Тот, кто думает, что процесс перехода на латиницу по турецкому образцу коснется только независимых республик и обойдет стороной Россию, очень сильно ошибается.



Как известно, глобальный проект единого "Турана" охватывает все автономные республики и регионы РФ, населенные тюркскими народами и соответственно, переход того же Казахстана на турецкую латиницу будет оказывать безусловное культурное, информационно-политическое и идеологическое воздействия и влияние на тот же Татарстан, Башкирию, Алтайский край и даже Якутию.



Кто даст гарантии, что местные национально ориентированные элиты, исходя из своих интересов, в один прекрасный момент не инициируют и у себя такой же процесс отказа от кириллицы с целью приобщению к культурной интеграции с "тюркским миром"? Похоже никто, поэтому Лондон с участием Анкары и запускает данную реформу, надеясь получить эффект домино.



Не случайно сразу же после образования ОТГ 12 ноября 2021 года в Стамбуле заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым выступил со специальным заявлением, в котором призвал присоединиться к новому интеграционному объединению России и КНР.



Ясно, что под вхождением подразумевалось привлечение к общему проекту единого "Турана" регионов этих держав, населенных тюркоязычными народами.



Уже сейчас вызывает тревогу то, что под каток тюркской интеграции попадает Киргизия, последняя республика, где традиционно были сильны пророссийские настроения. Похоже рост национального и религиозного консерватизма, пантюркизма и панисламизма может привести в ближайшей перспективе к серьезным сдвигам во внешней и внутренней политике Бишкека.



В этой ситуации надо бить в набат и прямо говорить, что так называемая тюркская интеграция, как и введение единого алфавита, означает банальное отуречивание и отказ от собственной самобытности и своих же языков. Ведь турецкий язык принадлежит к огузской группе, тогда как узбекский, казахский и киргизский языки к существенно отличающейся кыпчакской.



Будут переданы забвению и те страницы истории, показывающие, что народы Средней Азии, наоборот, противостояли в своей истории османской экспансии, а держава Тимура Хромого вела успешные войны против оттоманских султанов.



То есть фактически произведет унификация и стирание различий на турецкий лад, когда именно Стамбул, официальная столица ОТГ, будет осуществлять культурную колонизацию и даже политическое порабощение бывших советских республик.



Не исключен и раскол среди местных националистов, но провластные движения и группы уже развернули оголтелую кампанию в поддержку процесса. При этом в Казахстане администрация президента и правительство сами дают пищу для роста клерикализма и исключительности, отвлекая от реальных последствий сближения с Анкарой.



Так, на днях внесены поправки в закон "О гражданстве РК". Согласно им незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или ее восстановления.



Для правящих элит Казахстана и стран Центральной Азии переход на латиницу и турецкий вариант языка дает возможность окончательно вырвать собственные народы из единого постсоветского социокультурного пространства, порвав тем самым с Москвой и подорвав ход интеграционных процессов. Я неоднократно писал, что объединение с Турцией означает собственный вариант "евроинтеграции".



И вот, пожалуйста. 8 ноября Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве, который касается развития сотрудничества в энергетической сфере, но подразумевающий усиление позиций западного капитала и усиление влияния Брюсселя на республику и регион в целом.



"По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и зеленого водорода", – отметила Урсула фон дер Ляйен после подписания документа на полях Саммита мировых лидеров и Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.



От правительства Казахстана сей меморандум подписал премьер-министр Алихан Смаилов, заявивший:



"Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал".



На самом деле речь идет о том, что в ситуации соперничества с Китаем, который добывает львиную долю редкоземельных металлов, ЕС и США с участием Турции намереваются активно освоить месторождения редкоземов в Казахстане, подорвав фактическую монополию Пекина.



Подобная тюркская и европейская "интеграция" означает для страны лишь колониализм чистой воды и полное подчинение и даже поглощение новоявленной Османской империей под разговоры об алфавите, о "возвращении к традициям" и о величии "Турана".



Для России это несет очень большие угрозы для собственной территориальной целостности в силу перспективы роста сепаратистских и националистических настроений в тюркоязычных регионах, а также опасность появления цепи враждебных государств в мягком подбрюшье с возможностью появления в будущем и "южного фронта".



09.11.2022 , Москваи

Айнур Курманов.



Авторская колонка, Источник - politnavigator.net

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