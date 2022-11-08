Ушла из жизни заслуженная артистка Узбекистана Элеонора Дмитриева

16:00 09.11.2022

На 86 году жизни скончалась заслуженная артистка Узбекистана Элеонора Дмитриева. Об этом сообщили в Государственном академическом русском драматическом театре (ГАРДТ).



Элеонора Дмитриева родилась 8 мая 1937 года в Ташкенте. После окончания Ташкентского государственного театрально-художественного института имени Островского в 1960 году ее приняли в труппу Ташкентского русского драматического театра имени Горького.



Актриса была занята во многих спектаклях, на ее счету - роли Офелии в "Гамлете" Шекспира, Надежды Заречной и Полины Андреевны в "Чайке" Чехова, Терри в "Огнях рампы" Чаплина, Ханумы в "Хозяйке Авлабара" Цагарели, Лутфи в "Бунте невесток" Ахмада и другие.



Элеонора Дмитриева снялась в нескольких фильмах, среди них – "Ватан" ("Родина", 2006 год), "Восточный двор с кривой луной" (2008), "Вольная дочь", "Свинец" (2011).