В центре Бишкека построят кафедральный католический собор

16:07 09.11.2022

Юрий КОПЫТИН



В центре Бишкека на улице Уметалиева, 107, построят кафедральный католический собор. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили представители духовенства, участники и авторы проекта.



"Это знаменательный день и знаменательное, историческое событие не только для католиков Кыргызстана, но и для всех кыргызстанцев. Строительство нового храма будет иметь в том числе и большое международное значение. Наша республика придерживается демократических принципов и принципов свободы вероисповедания. Возведение кафедрального собора являет собой подтверждение этому", - сказал советник президента КР и апостольской администратуры Валерий Диль.



По словам архитектора Александра Клишевича, уже закончена проектно-сметная документация будущего собора. Приобретен земельный участок.



"Строительство начнется предстоящей зимой и продлится 2-3 года. При разработке проекта была поставлена определенная задача - он должен соответствовать традициям католической архитектуры, но с учетом современности, чтобы в итоге собор вписался в общую архитектуру столицы. Комплекс будет состоять из храма и административного корпуса", - сказал он.

предоставлено собеседником редакции



Фото предоставлено собеседником редакции. Новый храм, который построят в Бишкеке



Важность строительства храма отметил глава католической церкви Кыргызстана Энтони Коркоран.



"Мы молимся по-разному, но в конечном итоге всегда преследуем единые цели - делать мир вокруг нас лучше. Католическая церковь всегда поддерживала Кыргызстан, в том числе и в тяжелые для республики дни - во время ошских событий, пандемии коронавируса и не только. Когда Папа Римский Франциск полтора месяца назад в Нур-Султане освящал краеугольный камень для новой католической церкви в Бишкеке, он напомнил всем нам о важности нашей миссии - помогать нуждающимся", - подчеркнул священнослужитель.



Он напомнил, что впервые представители католицизма появились на территории нынешнего Кыргызстана в XIII–XIV веках. В 1969 году была зарегистрирована первая католическая община в городе Фрунзе, которая в 1981-м насчитывала 533 человека. Сегодня это больше 2 тысяч человек. 27 августа 1992 года между Кыргызстаном и Ватиканом были установлены дипломатические отношения.



В настоящее время действуют приходы в Бишкеке, Таласе и Джалал-Абаде. Католические организации на постоянной основе оказывают помощь малоимущим, детским домам и домам для пожилых людей. Представители церкви организовали курсы по математике, физике, информатике, химии и биологии для старшеклассников республики.