В бой с бандеровцами пойдут таджики и узбеки, - СП

16:08 09.11.2022

В бой с бандеровцами пойдут таджики и узбеки, а хорошо, чтобы еще были иранцы, сирийцы и корейцы

Из дворников и таксистов - в пехоту?

Дмитрий Родионов

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Станислав Смагин Эдуард Попов



Мигранты из стран СНГ отправляются добровольцами в зону боевых действий на Украине для получения значительных "бонусов" от российского государства, рассказал РБК президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.



По его словам, основным бонусом для мигрантов, желающих отправиться добровольцами на Украину для участия в специальной военной операции, являются денежное довольствие и возможность подать заявление о получении гражданства России в упрощенном порядке.



"Вариант, при котором человек после года службы по контракту получает возможность подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке (в случае участия в боевых действиях - через полгода), является существенным "пряником", - пояснил Коженов.



Примерное количество мигрантов, которые отправились добровольцами на Украину, глава федерации оценил в несколько сотен.



Напомним, в сентябре в России был принят закон, согласно которому иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах России на срок не менее одного года, могут подать заявление о получении гражданства в упрощенном порядке. Раньше нужно было отслужить по контракту не менее трех лет.



- Привлекать мигрантов можно очень осторожно, точечно и с большим упором на военно-строительные и военно-хозяйственные работы, максимум караульно-резервные на дальних подступах, - считает политолог, военнослужащий 107 батальона Народной милиции ДНР Станислав Смагин.



Генштаб ВСУ боится, что бандеровская армия будет разгромлена на подступах к областному центру, после чего на Николаев двинутся наши войска

- На эту тему сложно говорить без риска получить ярлык шовиниста. Я в своих взглядах сочетаю национализм и интернационализм (нации есть, у них свои особенности, нравы и интересы, некоторые из них объективно исторически и психологически недружественны друг другу, но, в принципе, они могут, а в некоторых случаях и должны дружить и сотрудничать и на коллективном уровне, и на уровне отдельных представителей). Но от, скажем так, идиотического интернационализма легко можно излечить поездкой в московском такси или метро. Был же случай пару лет назад, когда известный антифашист агрессивного толка пал жертвой вечно защищаемых им от "проклятых русфашистов" "тожероссиян".



"СП": - Не вредит ли это нашей репутации? В том плане, что мы должны справляться своими силами, а не звать кого-то на помощь…



- В целом в этом ничего плохого. Своими силами мы должны справляться. Другой вопрос, что мы не справляемся в первую очередь не из-за отсутствия ресурсов, а из-за их организации. Была бы организация - и иностранцы бы не понадобились. Но иностранцы (северокорейцы, арабы, латиноамериканцы) важны и с точки зрения символической, показать, что мы не одни в нашем правом деле, и с точки зрения конкретной военной целесообразности.



Скажем, бойцы КНДР отлично вышколены, исполнительны, идеологически правильно ориентированы и весьма нам бы помогли - поэтому отказ нашей стороны (а, насколько мне известно, такие предложения были) от их услуг не очень дальновиден. Возможно, по привычке не хотят иметь дело с чем-то "красным" и народным. Но это мы уже смешиваем две разные темы - мигрантов-гастарбайтеров и, скажем так, воинов-интернационалистов из-за пределов бывшего СССР.



- Подавляющее большинство идущих добровольцами на фронт мигрантов явно преследует корыстные цели - получение гражданства России и высоких выплат, - не сомневается директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.



- Нужны ли нам такие?



"СП": - Все еще помнят случай расстрела на полигоне в Белгородской области. Где гарантия, что такого не повторится? Будут ли желающих воевать за Россию иностранцев отфильтровывать более тщательно?



- Никакой гарантии неповторения подобного теракта никто дать не может. Возможно, имеет смысл требовать таких гарантий от организаций мигрантов или у той же Федерации мигрантов? Или у конкретных чиновников. Введение персональной ответственности за выдачу разрешительных документов заставит, я полагаю, чиновников быть осмотрительнее. Также имеет смысл организовать систему коллективной ответственности организаций мигрантов из разных стран.



"СП": - Граждан каких стран, по-вашему, было бы предпочтительно привлечь?



- Ранее я уже высказывал свое предложение: России нужны добровольцы - десятки тысяч добровольцев. Моя идея - создать интернациональные бригады с участием добровольцев-антифашистов из КНДР, Ирана, других стран мира. Не понимаю, почему больше не обсуждается идея участия добровольцев из Северной Кореи. Украинцы, напротив, широко практикуют участие иностранцев в сражении с Россией.



Тем не менее, далеко не все эксперты настроены скептически по отношению к привлечению мигрантов из Средней Азии.



- Поскольку речь идет в первую очередь о выходцах из стран СНГ, это прекрасная возможность снять ряд противоречий в обществе, - уверен доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- Все-таки человек отплативший, в некотором смысле, кровью за гражданство, вызывает уважение, в отличие от мигранта, заключающего фиктивный брак и т. д.



"СП": - Наверное, среди них далеко не все профессиональные военные. Толк от них есть?



- Помните, как в стихах детских? Все профессии важны! Все работники нужны! Надеюсь, правильно вспомнил, но смысл, думаю передал. Толк есть от каждого, если командир толковый попался. Также думаю, что пошли служить люди, понимающие, что делают, то есть с опытом. Один боец с опытом, стоит десятка новичков. Учитывая общий миграционный поток, несколько сотен ушедших в армию, с высокой долей вероятности, профессионалы.



"СП": - При этом, власти некоторых стран (в том, числе, дружественного Казахстана) прямо запрещают своим гражданам участвовать в украинском конфликте. Многих ли это отпугивает? Если бы не было этого запрета, желающих было бы больше? Почему мы не работаем с властями этих стран?



Не только наемники, но и "регуляры" из Варшавы в окопы лезут

- Власти западных стран тоже официально не поддерживают участие из граждан в боевых действиях на Украине. Но они там есть и пользуются поддержкой своих стран. Поэтому все эти официальные запреты выглядят как политические высказывания, не имеющие реального отношения к истинному положению дел.



Дело ведь не в запрете, а в том, готов ли человек, давайте говорить прямо, зарабатывать деньги таким способом. Если готов, то его ничего не остановит. А вот "случайных пассажиров" запрет отвадит, да.



Что касается работы с властями этих стран. Не думаю, что это та работа, которая будет показана в публичном поле. Тот же Казахстан надо понимать как буферную зону в геополитике - многовекторные ребята, которые в виду сложившейся ситуации, даже если захотят, не смогут быть с какой-то одной из сторон.



"СП": - Насколько тщательно нужно отфильтровывать этих кандидатов? Случай на полигоне в Белгородской области чему-то научил?



- Думаю, что научил, да. Все-таки этот случай, следствие недоработки "фильтрующих" служб. Думаю, что выводы сделаны.



"СП": - А как это внешне выглядит?



- Это выглядит как разумное использование потенциала. Вот есть люди, которые так или иначе могут помочь. Почему бы из не использовать в деле? Гордо воротить нос и говорить "мы сами!"… Тогда мы бы и Великую Отечественную не осилили. Война задействует все ресурсы. Такова ее природа. Кто этого не понимает - проигрывает.



8.11.22