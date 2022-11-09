Умер глава английской династии Ротшильдов

16:14 09.11.2022

09.11.2022

Умер глава английской династии Ротшильдов

Британский финансист, глава английской династии Ротшильдов, миллиардер Эвелин де Ротшильд, более 40 лет управлявший семейным банком и дававший советы королеве Елизавете II по финансовым вопросам, скончался в Великобритании на 92-м году жизни.



В сообщении семьи говорится, что он "умер мирно у себя дома" еще 7 ноября в Лондоне "после непродолжительной болезни".



Эвелин де Ротшильд родился 29 августа 1931 года. Его отец, Энтони де Ротшильд, был представителем пятого поколения семьи банкиров, основателем которой является Майер Ротшильд, еврей из Германии.



Эвелин учился в старейшей британской частной школе Хэрроу в Лондоне, а после в Кембриджском университете. В 1968 году стал директором французского банка de Rothschild Frères. С 1972 по 1989 год был председателем журнала Economist.



Начиная с 1976 года Эвелин де Ротшильд почти три десятилетия занимал пост председателя N.M. Rothschild & Sons, лондонской ветви знаменитой финансовой династии, основанной его пра-пра-пра-прадедом в конце XVIII века. Именно этот банк, известный сегодня как Rothschild & Co., финансировал герцога Веллингтона, победившего Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.



В годы управления Эвелина де Ротшильда банк увеличил свои активы с 40 млн до 4,6 млрд фунтов стерлингов, а количество офисов выросло с 15 до более чем 50. После ухода с поста банком стал руководить его двоюродный брат Дэвид де Ротшильд.



Стоит также отметить, что Эвелин де Ротшильд добился слияния французской и британской ветвей банков Ротшильдов.



В 1989 году Елизавета II посвятила его в рыцари. Он много лет был одним из финансовых советников монарха. "Никто не тратит так мало, как королева", – рассказал он однажды лондонскому изданию Evening Standard.



Банкир был известным филантропом как в области искусства, так и в области науки. В частности, финансировал медицинские исследования и образовательные проекты. Являлся попечителем Шекспировского трастового фонда, а также членом Совета Королевской академии драматического искусства.



В молодости Эвелин де Ротшильд считался одним из самых завидных британских холостяков и прожигал жизнь, много путешествуя, участвуя в скачках и играя в конное поло.



Эвелин известен как коллекционер произведений искусства и дорогих автомобилей, знаток вин и владелец чистокровных скаковых лошадей. Много лет курсировал между Лондоном и Аскотт-Хаусом, загородным поместьем в Бакингемшире, приобретенным его дедом в 1876 году и украшенным азиатским фарфором и картинами старых мастеров, включая Рубенса.



Был трижды женат. В 1966-м заключил брак с Жаннет Бишоп. С ней он разошелся в 1971 году, через девять лет женщина была зверски убита. В 1973-м женился на Виктории Шотт (в этом браке появились трое детей), а в 2000-м - на уроженке США Линн Форестер (она соучредитель телефонной сетевой компании FirstMark Communications Europe SA), от которой у Ротшильда двое пасынков. Стоит отметить, что когда он вступил в третий брак, то вместе с супругой получил приглашение провести медовый месяц в резиденции президентов США. Пара решила не отвергать предложение и согласилась провести в Белом доме одну ночь.