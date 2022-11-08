Дональд Трамп начинает новую президентскую кампанию с импичмента "сонному Джо"

16:24 09.11.2022 Подпортить крови Байдену с выволкаиванием грязного белья демократов на всеобщее обозрение - это слишком большое искушение, чтобы перед ним устоять



Дмитрий Родионов

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Владимир Лепехин

Владимир Можегов

Дмитрий Ежов



Бывший президент США Дональд Трамп готовится к объявлению импичмента нынешнему американскому лидеру Джо Байдену и уже провел переговоры с членами Республиканской партии, сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы журнал Rolling Stone.



По его данным, экс-президент неоднократно спрашивал, сколько раз республиканцы планируют выносить импичмент президенту, в случае победы на промежуточных выборах и взятия под контроль палаты представителей. Кроме того, он интересовался, что республиканцы готовы сделать для объявления импичмента некоторым высокопоставленным чиновникам администрации Байдена.



При этом, как рассказали источники, главный кандидат на пост спикера палаты представителей республиканец Кевин Маккарти считает, что инициирование процесса импичмента не самая лучшая политика для партии, так как может повысить рейтинг одобрения действующего президента. Эту позицию поддержал также бывший конгрессмен Джек Кингстон, который консультировал Трампа и выступал в качестве его заместителя во время его президентства.



"Я не думаю, что работа над импичментом президента, который на следующей неделе станет хромой уткой, будет хорошей тратой времени [республиканцев]", - заявил он.



Стоит ли республиканцам действительно пытаться сделать это сейчас, даже если они получат большинство в Конгрессе по итогам выборов 8 ноября (а по всем опросам, они его получат)? Даже если это и получится, вместо Байдена президентом станет нынешний вице-президент Камала Харрис, при которой едва ли что-то изменится. Проще подождать 2024-го и триумфально выиграть президентские выборы.



Трампа-то понять можно - его демократы дважды подвергали процедуре импичмента во время его президентства. И пусть обе попытки провалились (в США за всю историю не было еще ни одной успешной попытки, если не считать гипотетически способную увенчаться успехом попытку вынесения импичмента Ричарду Никсону, но он сыграл на опережение, уйдя сам), осадочек остался. Трампу, наверняка, хочется отомстить. Но поддержат ли его в этом товарищи по партии?



- Тут не только сам Трамп, в республиканской партии давно говорят об импичменте Байдену, - уверен политолог-американист Владимир Можегов.



- Уверен, что они эти угрозы осуществят. Слишком уж много желчи накопилось за эти два года после "украденной победы", как говорят сторонники Трампа. Ну и да, конечно - желание отомстить. Победит взгляд, что такие выпады нельзя оставлять без ответа: зуб за зуб.



"СП": - Многие ли республиканцы поддержат инициативу, если она реально будет внесена?



- Поддержат многие. При том, что в победу, думаю, мало кто верит. Но подпортить крови Байдену с выволкаиванием грязного белья демократов на всеобщее обозрение - это слишком большое искушение, чтобы перед ним устоять.



"СП": - Реально Байден, по-вашему, на что-то влияет? Ну, станет президентом Камала Харрис - и что изменится? Говорят, что реально Америкой вообще Сорос правит…



- Байден ни на что особо не влияет. Но такова формула американской (да и вообще любой) демократии: реальная власть олигархии кукловодит мультяшными фигурками на сцене. До сих пор все это прекрасно работало. В критические моменты олигархия просто перехватывала рычаги, как это было в Первую и Вторую мировые войны, сажая своих откровенных марионеток, какими были Вильсон и парализованный Рузвельт, который не мог шевелить ничем, кроме языка, но умудрился просидеть три срока. Байден вполне, казалось бы, вписывается в эту парадигму. Но явление Трампа сильно спутало карты.



Республиканцы сейчас оказались слишком сильны, их поддержка растет, а демократы со времени компании Клинтон допустили слишком много непростительных ошибок. Их политика "культуры отмены" и ЛГБТ в виде НКВД слишком пугает людей. Люди просто не готовы менять пол своим детям и тому подобное. Это не работает. Демократы зарвались, совсем потеряли голову и берега, и это может им стоить власти. Армия и национальная гвардия тоже ведь не одобрительно на все это ЛГБТ-шапито смотрят. Так что ситуация критическая. Такого политического кризиса, в который вступает Америка, страна еще знала, даже в 1860-м все было гораздо определеннее.



"СП": - А среди демократов, по-вашему, много недовольных Байденом? Возможен ли бунт внутри Демпартии?



- Нет, у них так не работает. Сегодняшняя Демпартия - это типичная партия партбюрократии и функционеров, вроде позднего КПСС, только на неотроцкистской основе. Недовольные Байденом демократы просто уходят к консерваторам, как, скажем, сделал Илон Маск. Недовольные функционеры "кладут партбилеты на стол", такое тоже происходит. А в конгресс приходят люди, присягнувшие повестке.



- Это вполне серьезно. Почему нет? - полагает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- Углубление внутренних проблем на фоне поддержки Украины сформировало в США условия не только для протестной риторики, но и для поствыборных волнений, которые могут трансформироваться в массовые после объявления итогов выборов. Инициирование импичмента президенту Байдену в этих условиях станет своевременным, и с высокой долей вероятности оно будет поддержано членами республиканской партии, которая, очевидно, получит большинство голосов на выборах.



"СП": - При этом некоторые республиканцы считают, что импичмент может повысить рейтинг одобрения действующего президента. Насколько это обосновано?



- На мой взгляд, Байдена вряд ли стоит рассматривать в качестве фигуры, способной получить ощутимую поддержку. Рейтинг Байдена имеет устойчивую негативную динамику. Для гипотетического повышения рейтинга вследствие объявления импичмента фундаментальные условия отсутствуют. Но в случае даже если это и произойдет, повышение будет кратковременным и вряд ли сильно существенным в абсолютных цифрах.



"СП": - Демократы дважды пытались подвергнуть Трампа импичменту, но у них тогда не было большинства в конгрессе. Что если республиканцы его получат, у них будет шанс?



- Безусловно, будет. Республиканцы станут использовать текущую ситуацию и в политической борьбе, и в рамках подготовки к президентской кампании.



"СП": - В истории США еще не было ни одного успешного импичмента. Почему?



- Процедура импичмента регулируется Конституцией США, согласно которой Конгресс имеет право отстранить президента до окончания срока в связи с госизменой, взяточничеством и другими тяжкими преступлениями или проступками. При этом последние могут трактоваться довольно широко. Сам процесс двухэтапный. В Конгрессе формулируется обвинение и ставится на голосование, затем оно должно быть принято простым большинством голосов. Второй этап - рассмотрение в Сенате. Теоретически нельзя исключать оправдания Байдена Сенатом, как это, в частности, было с Джонсоном в 1868-м и с Клинтоном в 1998 году. В то же время острая внутриполитическая ситуация в США, развернувшаяся на фоне стратегической нестабильности, может задать новый тренд.



"СП": - Сам по себе первый в истории США удачный импичмент будет ударом по партии? Сможет ли она после него оправиться?



- Импичмент Байдена станет ударом не только и не столько по Демократической партии, сколько по политической стабильности в США, так как станет кульминацией масштабного кризиса американской власти. С тактической точки зрения несомненным успехом республиканцев будет являться и принятие решения об импичменте Байдена Конгрессом.



- Запуск процедуры импичмента Байдену возможен только после обеспечения перевеса республиканцев в Конгрессе. А для этого нужно постараться, - считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Во-первых, нужно победить на выборах в Конгресс, во-вторых, сформировать новый состав Конгресса и утвердить его структуру, в-третьих, подготовить схему импичмента, в-четвертых, провести пробные голосования в Конгрессе по принципиальным вопросам, в-пятых, дождаться серьезного повода для запуска имипичмента или подготовить его, в-шестых, получить поддержку со стороны общества и СМИ, которую тоже надо готовить.



Для Трампа реванш в отношении Байдена - личное. Но это не значит, что республиканцы пойдут на импичмент Байдена в случае, если они получат большинство в Конгрессе.



Трамп заявлял, что в ноябре начнет свою избирательную кампанию. Он ее и начал - с вопроса о грядущем импичменте Байдена. Тем самым Трамп показывает избирателям свою решимость. Но Трамп - это не Республиканская партия как таковая. В партии многие не разделяют его позицию. Более того, ему еще нужно доказать партии, что его следует вновь выдвинуть кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Источник - СвободнаяПресса

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