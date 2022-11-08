В Катаре презентовали памятные банкноты к ЧМ-2022 по футболу

18:06 09.11.2022

Центральный банк Катара презентовал памятные банкноты c изображением построенных к Чемпионату мира по футболу стадионов, сообщает Zakon.kz.



Об этом сообщается на сайте ведомства.



"Выпуск памятных банкнот к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре представляет собой вклад банковского сектора в успех этого исторического события, первого на Ближнем Востоке и в арабском мир".

Глава Центробанка Катара Бандар бен Сауд Аль Тани



В Центробанке подчеркнули, что памятные банкноты отражают культурное наследие страны. В частности, купюры содержат изображение национального герба Катара, форта Зубара из Списка культурного наследия ЮНЕСКО и небоскребов в центре Дохи.



Уточняется, что памятные банкноты впервые в истории Катара сделаны из полимерных материалов. Приобрести их можно в банках и обменных пунктах страны.



ЧМ-2022 по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Катар станет первой страной арабского мира, которая пример этот турнир.



В июне стал известен окончательный состав участников финальной части Чемпионата мира по футболу 2022 года. В нем примут участие 32 команды.