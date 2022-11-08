Суровикин доложил Шойгу об успешной сдаче Херсона. Росармия опять отступает

18:43 09.11.2022

Командующий спецоперацией генерал армии Сергей Суровикин, докладывая об оперативной обстановке министру обороны Сергею Шойгу, предложил занять на Херсонском направлении оборону по левому берегу реки Днепр. Держать группировку войск на правом берегу, по его мнению, бесперспективно.



"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск. Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу.



Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра", - сказал он.



"Согласен. Приступайте к отводу войск. Жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом", - ответил Шойгу.