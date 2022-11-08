 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британский парламент - самый педерастический в мире! - горд гей-депутат Николсон
19:05 09.11.2022

Парламент Британии объявили самым гомосексуальным в мире
8 ноября 2022

Британский парламентарий от Шотландской национальной партии Джон Николсон назвал парламент Великобритании самым гомосексуальным в мире. Об этом он заявил на встрече с молодежью, передает ТК "Пул № 3".

"Я стал первым ведущим BBC, который открыто заявил о своей гомосексуальности, что вызвало полнейший ужас и попало на первые полосы всех таблоидов. Теперь я заседаю в парламенте. И наши кресла, места Шотландской национальной партии, настолько гейские, лгбтэшные, что сегодня Вестминстер превратился в самый гейский парламент в мире",
- заявил Николсон.
Заявление, судя по видео, было встречено бурными аплодисментами.

Источник - eadaily.com
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