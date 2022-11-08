Новая война в Заливе: насколько вероятен конфликт между Ираном и Саудовской Аравией?

19:11 09.11.2022 "Холодная война" на Ближнем Востоке приобретает новый размах. Если раньше обсуждался опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией на сторонних театрах военных действий - в Сирии, Ираке, Йемене, то теперь речь идет о прямом столкновении между сторонами.



Сообщения о возможной войне

Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Саудовская Аравия располагает информацией о возможной атаке Ирана на королевство. Эти данные сразу были переданы в Соединенные Штаты. По мнению источников, Тегеран планирует атаку на Эр-Рияд, чтобы отвлечь внимание от протестов в стране.



В Вашингтоне сразу же выразили обеспокоенность вероятной угрозой и заверили, что сохраняют свои обязательства по обеспечению безопасности монархий Персидского залива.



"Мы осознаем, что угроза со стороны Ирана реальна. Мы по-прежнему обеспокоены этой угрозой. Мы собираемся продолжать работать не только с нашими саудовскими партнерами, но и с другими партнерами в регионе, чтобы лучше справиться с этой угрозой", - сказал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.



В Белом доме также встревожены тем, что на территории королевства живут и работают американские граждане. Этот фактор заставляет Соединенные Штаты уделять особое внимание вероятному вооруженному конфликту.



"Мы учитываем, что в Саудовской Аравии живут и работают 70 тыс. американцев, включая тысячи военнослужащих США", - добавил официальный представитель президентской администрации.

Предполагается, что возможное нападение Тегерана на Эр-Рияд должно решить проблему протестов в Иране. 28 октября Министерство разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ИРИ обвинило разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в организации протестов в стране после гибели Махсы Амини. Ранее иранский президент Ибрахим Раиси обвинил США в дестабилизации ситуации в Исламской Республике. По мнению духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, США видят проблему в "сильном и независимом Иране и его прогрессе".



Иранская повестка остается ключевой в американской политике. В ходе выступления в Калифорнии американский президент Джо Байден заявил, что США скоро освободят Иран.



"Не беспокойтесь, мы освободим Иран", - сказал он.

При этом Байден сразу добавил, что "они довольно скоро освободят сами себя". В своем посыле президент Соединенных Штатов акцентировал внимание на протестах, захлестнувших Иран. Президент ИРИ ответил Байдену, что государство было освобождено еще в ходе Исламской революции.



"Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен. Тегеран никогда не станет дойной коровой США", - сказал Раиси.



Протесты, охватившие Исламскую Республику, не стихают второй месяц. Причиной недовольства людей стала смерть 22-летней Махсы Амини. Девушка умерла после задержания полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Власти Ирана считают, что она погибла от сердечного приступа. По версии родственников, девушка умерла после избиения стражами порядка.



Версия за



Возможная операция Ирана против Саудовской Аравии вызвала бурное обсуждение. В экспертном сообществе мнения разделились. Аналитики выступают с полярных точек зрения. Если убрать алармизм из дискуссии, основным аргументом в пользу начала конфликта является желание иранского правительства решить проблему протестов в стране, консолидировав общество на общей угрозе. Действительно, внутренняя логика этих действий все же прослеживается, хотя, на первый взгляд, они кажутся нерациональными. В закрытых государственных системах, к которым относится иранская, процесс формирования внешней политики не является прозрачным. С этой позицией согласен корреспондент ТАСС в Иране иранист Никита Смагин.



"Закрытые авторитарные системы отличаются особой внутренней логикой. То, что вам даже в голову не придет, здесь может рассматриваться как логичный сценарий. В этом-то и опасность",

- сказал он.

Смагин объясняет, что нынешняя президентская администрация ИРИ сильно отличается от предыдущей, поэтому в экспертной среде существуют проблемы с оцениванием действий Раиси и его команды.



"Если бы мы поставили вопрос так: „Мог бы условный президент Хасан Рухани выступать за войну с Саудовской Аравией?", тут ответ очевиден - нет. Рухани проходил через конкурентные выборы, постоянно выходил и общался с прессой, имел множество адекватных советников, которые контактировали с общественностью. Мы примерно представляем, какой рациональности он придерживался. Но как быть с Хаменеи? Или с представителями КСИР? Это абсолютно свой закрытый мир. Похожая ситуация с президентом Раиси - он выигрывал уже не на конкурентных выборах, а на симуляции выборов, да и сам он из одной из самых закрытых структур - судебной власти. Его решения в этом году вроде усиления полиции нравов в ситуации жесткого кризиса легитимности власти уже говорят, что он немного из другого мира", - сказал он.



По мнению эксперта, начало вооруженного конфликта может вполне соответствовать логике новой президентской администрации.



"Ситуация внутри Ирана сложная. Почти два месяца не утихают протесты, и власти понимают, что надо что-то делать. Прошлые методы - слезоточивый газ, дубинки, точечные репрессии и периодические расстрелы протестующих дробью - не помогают. Но что делать? Начать по надуманному предлогу войну в стране, где большинство населения ненавидит нынешнюю власть, кажется идеей противоречивой. Но у оторванных от реальности структур может быть другая логика: война объединит людей вокруг власти и мобилизует общество, как это было в ситуации с убийством Касема Сулеймани",

- резюмировал Смагин.



Версии против

В качестве доказательства начала Тегераном операции против Эр-Рияда приводится поднятое Красное знамя возмездия над мечетью Джамкаран в иранском священном городе Кум и на мавзолее Шах-Черах в Ширазе. Сразу же заговорили о том, что последний раз красный флаг был поднят в 2020 году - после убийства Касема Сулеймани, приравнивая нынешнее действие к номинальному объявлению войны. Информация подобного характера стала активно распространяться в СМИ.



Стоит сразу же сделать замечание. Красное знамя в Иране поднимают регулярно: в конце месяца мухаррам (первый месяц мусульманского лунного года) и в конце месяца сафар (второй месяц мусульманского календаря). В нынешнем же случае 2 ноября - день рождения имама Хасана Аскари, который отмечают иранские мусульмане. Поэтому флаг может быть поднят в честь праздника, а не в качестве объявления войны.



С этим мнением согласна востоковед Мария Кича.



"Красные флаги, развешанные шиитами везде, где только можно, - это, так сказать, визуальная норма. Это напоминание о крови мучеников, атрибут разных мероприятий, своеобразный элемент декора и вообще один из признаков, по которым можно распознать шиитское собрание, шиитский район в городе и т. д. Мечеть Джамкаран, над куполом которой водрузили красное знамя, находится не в самом Куме, а в нескольких километрах от него. Вероятно, поднятие флага было приурочено к траурному дню, посвященному мученической смерти шиитского имама Хасана аль-Аскари. Красное знамя над мавзолеем Шах-Черах в Ширазе объясняется еще проще. Это память о недавнем теракте, в котором погибли люди",

- сказала она.

В экспертной среде также фигурирует мнение, что приведенная американской газетой информация является специальным вбросом. Такую позицию разделяет старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ арабист Андрей Чупрыгин.



"Исторически Иран ни разу напрямую не нападал на Саудовскую Аравию. Иран ни разу впрямую не нападал на территорию Ирака, за исключением знаменитой Ирано-иракской войны, когда на самом деле Ирак напал на Иран. Считаю, что это ничем не обоснованный вброс, такой себе политический фейк", - сказал он.

По мнению Чупрыгина, информацию намеренно продвигают СМИ, чтобы оказать давление на американского президента Джо Байдена в вопросе возвращения США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).



"Похоже, это элемент давления на Байдена. Очевидно, кому-то абсолютно не нравятся усилия его администрации по перезаключению ядерной сделки с Ираном и они хотят надавить на Байдена, чтобы тот приостановил или, может быть, вообще ликвидировал переговоры с Ираном по ядерной сделке. Мол, смотрите, вы собираетесь заключить ядерную сделку с людьми, которые собираются во всех ракетами швыряться с утра и до вечера во все стороны",

- пояснил он.



Эксперт считает, что вброс может быть выгоден израильскому политическому истеблишменту. "Мы видим, что в Израиле на выборах побеждает Биньямин Нетаньяху со своей партией. Мы знаем позицию Нетаньяху по Ирану, его „иранские тетради", и вброс о нападении Ирана подыгрывает партии Нетаньяху. Не могу отрицать возможность того, что вообще вся эта история была инициирована Тель-Авивом. На Ближнем Востоке уже много десятилетий ничего не происходит без того, чтобы там не торчали израильские уши",

- подытожил Чупрыгин.

В любом случае, будет новый вооруженный конфликт или нет, на Ближнем Востоке создается еще одна точка напряжения.



Дмитрий Поляков



8 ноября 2022 Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668010260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 ноября 2022 года №1066

- Казахстан и Евросоюз подписали документ о стратегическом партнерстве

- Cостоялось заседание Центризбиркома о вопросах организации предвыборных дебатов и дискуссий, а также аккредитации международных наблюдателей

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2022 года №868

- Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы. Окончание

- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Сатыбаева Ф.С.

- Кадровые перестановки

- Насколько реальная отдача от "зеленой" энергетики соответствует инвестиционным планам?

- Касательно стабилизации цен на яйца куриные

