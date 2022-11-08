|В автокатастрофе погиб замглавы Херсонской области, герой Русской весны Кирилл Стремоусов
19:12 09.11.2022
Обстоятельства смерти Кирилла Стремоусова: погиб в Геническе
Владимир Рогов: "Договорились созвониться. Теперь уже не созвонимся"
9 ноября во второй половине дня пришли сообщения о гибели заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Как рассказал "МК" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Стремоусов погиб в ДТП в городе Геническ Херсонской области в результате ДТП. "Мы с ним утром разговаривали, договорились созвониться. Теперь уже не созвонимся", - сказал Рогов. Других подробностей происшествия он не сообщил.
Город Геническ расположен на левом берегу Днепра и сегодня находится под контролем российской армии. После того, как в середине октября была объявлена эвакуация жителей Херсонской области и самого города Херсона с правого берега Днепра на левый, сюда перебралась вся военно-гражданская администрация, и Геническ превратился в неформальную столицу региона.
Раньше всех о гибели Стремоусова сообщил блогер Анатолий Шарий, который написал: "Убит Стремоусов". А позже уточнил: "Я уверен, что, если это не инсценировка с какой угодно целью – его убили".
Отметим, что Стремоусов в последнее время активно призывал жителей Херсона к эвакуации. Он первым сообщил о том, что есть очень высокая вероятность того, что город будет оставлен российскими войсками. Позже он объяснял призывы к эвакуации заботой о безопасности мирных жителей, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. 8 ноября он сообщил о завершении массовой эвакуации жителей правобережной части Херсонской области и что "в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий".
Кирилл Стремоусов стал широко известен с началом СВО на Украине. Он уроженец Горловки Донецкой области, закончил Тернопольский экономический университет. Занимался бизнесом, работал в Геническе начальником отделения рыбинспекции, затем работал в той же службе в Керчи и в Киеве. Уволившись в звании, как он уверял, подполковника, занялся общественной работой.
В 2009 году переехал в Херсон. Занимался общественной работой, пытался пробиться во власть, участвовал в выборах депутатов и баллотировался на пост городского головы. После того, как в мае этого года военно-гражданскую администрацию Херсонской области возглавил Владимир Сальдо, Стремоусов стал его замом и основным спикером в российских СМИ по проблемам в регионе.
Марина Перевозкина