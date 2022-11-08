В автокатастрофе погиб замглавы Херсонской области, герой Русской весны Кирилл Стремоусов

19:12 09.11.2022

Обстоятельства смерти Кирилла Стремоусова: погиб в Геническе

Владимир Рогов: "Договорились созвониться. Теперь уже не созвонимся"



9 ноября во второй половине дня пришли сообщения о гибели заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Как рассказал "МК" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Стремоусов погиб в ДТП в городе Геническ Херсонской области в результате ДТП. "Мы с ним утром разговаривали, договорились созвониться. Теперь уже не созвонимся", - сказал Рогов. Других подробностей происшествия он не сообщил.



