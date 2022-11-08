|На Ближнем Востоке ожидается большой "пожар", - Егор Полярный
00:12 10.11.2022
На Ближнем Востоке ожидается большой "пожар"
Егор Полярный
США сняли с повестки переговоры с Ираном по ядерной сделке, как неактуальные
Роберт Малли, спецпредставитель США в Иране, заявил, что США в настоящий момент считают неактуальными переговоры по ядерной сделке: "Мы не собираемся тратить время на это, если Иран занимает позицию, которую он занял". Исламская Республика и раньше вызывала серьезное раздражение у США и их ближневосточных союзников.
Поддержка Сирии, перехват через шиитское большинство политической повестки в Ираке, открытый конфликт с Израилем, военная помощь йеменским хуситам в борьбе против КСА, поводов хватало. Фактически открытая поддержка России может стать последней каплей.
Стоит добавить, что Иран выступает приоритетным союзником Китая на Ближнем Востоке, что также негативно воспринимается США.
Подготовка к военному решению иранской проблемы идет давно. Еще Трамп в рамках своих обязательств перед "израильским банкингом" решил ключевую задачу в создании антииранского союза. Израиль и страны ЛАГ фактически заключили союзнический договор против общего врага, прекратив собственные разногласия.
Решение "иранской проблемы" военным путем с высокой долей вероятности воспламенит весь Ближний Восток, начиная от обострения в Йемене и заканчивая участием Сирии и Ливана.