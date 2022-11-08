На Ближнем Востоке ожидается большой "пожар", - Егор Полярный

00:12 10.11.2022

На Ближнем Востоке ожидается большой "пожар"

Егор Полярный

США сняли с повестки переговоры с Ираном по ядерной сделке, как неактуальные

Роберт Малли, спецпредставитель США в Иране, заявил, что США в настоящий момент считают неактуальными переговоры по ядерной сделке: "Мы не собираемся тратить время на это, если Иран занимает позицию, которую он занял". Исламская Республика и раньше вызывала серьезное раздражение у США и их ближневосточных союзников.



Поддержка Сирии, перехват через шиитское большинство политической повестки в Ираке, открытый конфликт с Израилем, военная помощь йеменским хуситам в борьбе против КСА, поводов хватало. Фактически открытая поддержка России может стать последней каплей.



Стоит добавить, что Иран выступает приоритетным союзником Китая на Ближнем Востоке, что также негативно воспринимается США.



Подготовка к военному решению иранской проблемы идет давно. Еще Трамп в рамках своих обязательств перед "израильским банкингом" решил ключевую задачу в создании антииранского союза. Израиль и страны ЛАГ фактически заключили союзнический договор против общего врага, прекратив собственные разногласия.



Решение "иранской проблемы" военным путем с высокой долей вероятности воспламенит весь Ближний Восток, начиная от обострения в Йемене и заканчивая участием Сирии и Ливана.