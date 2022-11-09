Похищенный в Москве памирец Вазирбеков осужден в Душанбе на 13 лет колонии

00:27 10.11.2022

09.11.22



Суд в Душанбе приговорил похищенного в Москве гражданского активиста Рамзи Вазирбекова к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом).



По информации источников издания, приговор был оглашен 5 ноября – в тот же день, когда суд определил меру наказания брату Рамзи, Оразу Вазирбекову (16 лет заключения). Заседание прошло в следственном изоляторе при закрытых дверях.



По словам родственников осужденного, суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана – части 2 статьи 187 ("Участие в преступном сообществе") и части 2 статьи 307 ("Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием СМИ или сети интернет").



"Нам только известно, что в последнем слове Рамзи отверг все выдвинутые против него обвинения. Больше мы ничего не знаем", - сказал собеседник "Озоди".



Рамзи и Ораз Вазирбековы были похищены 29 июля в аэропорту Домодедово, куда они прилетели из Екатеринбурга. Братья имели российское гражданство и последние годы постоянно проживали в России. По словам журналистки Аноры Сакоровой, они были "принципиальными противниками режима Рахмона, открыто критиковали грубейшие нарушения прав человека в Таджикистане".



31 июля телеканал "Бехдошт ТВ" опубликовал видео с участием Вазирбековых, которые сказали, что приехали в Таджикистан добровольно и готовы ответить на вопросы таджикских правоохранителей. Пользователи соцсетей, обратив внимание на неестественное поведение, жестикуляцию и глаза задержанных, предположили, что похищенным активистам могли быть введены инъекции запрещенных препаратов. Позже жена Ораза Вазирбекова заявила, что выезд ее мужа в Таджикистан не был добровольным, а видео "Бехдошт ТВ" является постановочным.